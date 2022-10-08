Росіяни опублікували відео вибуху на Кримському мосту

Російські окупаційні ЗМІ поширюють відео з моментом вибуху на Кримському мосту.

Джерело: росЗМІ

Деталі: У соцмережах і ЗМІ окупантів опублікували відео імовірно моменту вибуху на Кримському мосту.

За заявою НАК вибухнув вантажний автомобіль, частково завалені два прольоти автомобільної частини.

Передісторія:

Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.

Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава "парламенту Криму" Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".

Президенту країни-агресора Володимиру Путіну доповіли про пожежу на Кримському мосту, він доручив створити урядову комісію.

Російські ЗМІ опублікували відео з моментом вибуху на Кримському мосту.

Джерела УП повідомили, що за підривом Кримського мосту 8 жовтня стоїть Служба безпеки.