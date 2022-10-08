Росіяни опублікували відео вибуху на Кримському мосту
Субота, 8 жовтня 2022, 09:38
Російські окупаційні ЗМІ поширюють відео з моментом вибуху на Кримському мосту.
Джерело: росЗМІ
Деталі: У соцмережах і ЗМІ окупантів опублікували відео імовірно моменту вибуху на Кримському мосту.
За заявою НАК вибухнув вантажний автомобіль, частково завалені два прольоти автомобільної частини.
Передісторія:
- Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.
- Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава "парламенту Криму" Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".
- Президенту країни-агресора Володимиру Путіну доповіли про пожежу на Кримському мосту, він доручив створити урядову комісію.
- Російські ЗМІ опублікували відео з моментом вибуху на Кримському мосту.
- Джерела УП повідомили, що за підривом Кримського мосту 8 жовтня стоїть Служба безпеки.
ВІДЕО ДНЯ