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Росіяни опублікували відео вибуху на Кримському мосту

Роман ПетренкоСубота, 8 жовтня 2022, 09:38
Росіяни опублікували відео вибуху на Кримському мосту
скріншот

Російські окупаційні ЗМІ поширюють відео з моментом вибуху на Кримському мосту.

Джерело: росЗМІ

Деталі: У соцмережах і ЗМІ окупантів опублікували відео імовірно моменту вибуху на Кримському мосту.

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За заявою НАК вибухнув вантажний автомобіль, частково завалені два прольоти автомобільної частини.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.
  • Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава "парламенту Криму" Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".
  • Президенту країни-агресора Володимиру Путіну доповіли про пожежу на Кримському мосту, він доручив створити урядову комісію.
  • Російські ЗМІ опублікували відео з моментом вибуху на Кримському мосту.
  • Джерела УП повідомили, що за підривом Кримського мосту 8 жовтня стоїть Служба безпеки.

Теми: Кримокупаціяпропаганда
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