Пропагандистам РФ вказали, як розповідати про "воєнний стан": наче нічого не змінилось

Державні та провладні російські ЗМІ отримали з Кремля чергову методичку, як висвітлювати введення президентом країни-агресора Володимиром Путіним "воєнного стану" на окупованих українських територіях.

Джерело: видання "Meduza"

Дослівно: "Нові "рекомендації" починаються з ключової вказівки для пропаганди: "Важливо заспокоїти аудиторію - нічого суттєвого не змінилося!"

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Деталі: На підтвердження цієї тези, вказують в Адміністрації президента РФ, пропагандисти мають розповідати, що "воєнний стан" оголошено "тільки на чотирьох територіях", окупованих Росією, де він або вже був запроваджений до "приєднання до Росії", або "діяв за фактичним станом речей".

Обмеження, які запроваджуються в інших регіонах "рекомендується" пояснювати турботою про "захист критично важливої інфраструктури".

Кремль "радить" пропагандистам проводити паралель між введенням "воєнного стану" та російським досвідом боротьби з ковідом.

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Також пропагандистам "рекомендують" зробити акцент на тому, що тепер чиновники займуться "мобілізацією промисловості, орієнтуванням економіки на роботу під завдання армії та заходами підтримки мобілізованих та їхніх сімей".

Окремо в методичці Кремля зазначено, що це буде супроводжуватися "скороченням бюрократії".

Що було раніше: 19 жовтня Володимир Путін оголосив про рішення запровадити воєнний стан в окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей України.