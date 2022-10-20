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Пропагандистам РФ указали, как рассказывать о "военном положении": как будто ничего не изменилось

Станислав ПогориловЧетверг, 20 октября 2022, 13:34
Пропагандистам РФ указали, как рассказывать о военном положении: как будто ничего не изменилось
Фото: Getty Images

Государственные и провластные российские СМИ получили из Кремля очередную методичку, как освещать введение президентом страны-агрессора Владимиром Путиным "военного положения" на оккупированных украинских территориях.

Источник: издание "Meduza"

Дословно: "Новые "рекомендации" начинаются с ключевого указания для пропаганды: "Важно успокоить аудиторию - ничего существенного не изменилось!"

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Детали: В подтверждение этого тезиса, указывают в Администрации президента РФ, пропагандисты должны рассказывать, что "военное положение" объявлено "только на четырех территориях", оккупированных Россией, где оно или уже было введено до "присоединения к России", или "действовало по фактическому положению вещей".

Ограничения, которые вводятся в других регионах "рекомендуется" объяснять заботой о "защите критически важной инфраструктуры".

Кремль "советует" пропагандистам проводить параллель между введением "военного положения" и российским опытом борьбы с ковидом.

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Также пропагандистам "рекомендуют" сделать акцент на том, что теперь чиновники займутся "мобилизацией промышленности, ориентированием экономики на работу под задачи армии и мерами поддержки мобилизованных и их семей".

Отдельно в методичке Кремля указано, что это будет сопровождаться "сокращением бюрократии".

Что предшествовало: 19 октября Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.

Темы: войнаУкраинаРосcияоккупация
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