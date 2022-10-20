Боголюбов відвідав НАБУ
Четвер, 20 жовтня 2022, 14:09
Бізнесмен і колишній співвласник Приватбанку Геннадій Боголюбов 20 жовтня приїжджав до Національного антикорупційного бюро.
Джерело: Українська правда
Деталі: Об 11 годині ранку Боголюбов у супроводі адвокатів приїхав до НАБУ.
У будівлі Боголюбов перебував 25 хвилин.
Далі, після короткої розмови з адвокатами на вулиці, кортеж олігарха поїхав в напрямку центра Києва.
Українська правда звернулась до НАБУ з проханням пояснити, у якій справі відбувся візит. Це може бути справа "Привату" або "Укрнафти".
Відповіді поки не надходило.
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