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Боголюбов відвідав НАБУ

Михайло ТкачЧетвер, 20 жовтня 2022, 14:09
Боголюбов відвідав НАБУ
Геннадій Боголюбов, Фото forbes.ua

Бізнесмен і колишній співвласник Приватбанку Геннадій Боголюбов 20 жовтня приїжджав до Національного антикорупційного бюро.

Джерело: Українська правда

Деталі: Об 11 годині ранку Боголюбов у супроводі адвокатів приїхав до НАБУ.

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У будівлі Боголюбов перебував 25 хвилин.

Далі, після короткої розмови з адвокатами на вулиці, кортеж олігарха поїхав в напрямку центра Києва.

 

Українська правда звернулась до НАБУ з проханням пояснити, у якій справі відбувся візит. Це може бути справа "Привату" або "Укрнафти".

ВІДЕО ДНЯ

Відповіді поки не надходило.

Теми: БоголюбовПриватбанк
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