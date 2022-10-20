Боголюбов відвідав НАБУ

Бізнесмен і колишній співвласник Приватбанку Геннадій Боголюбов 20 жовтня приїжджав до Національного антикорупційного бюро.

Джерело: Українська правда

Деталі: Об 11 годині ранку Боголюбов у супроводі адвокатів приїхав до НАБУ.

У будівлі Боголюбов перебував 25 хвилин.

Далі, після короткої розмови з адвокатами на вулиці, кортеж олігарха поїхав в напрямку центра Києва.

Українська правда звернулась до НАБУ з проханням пояснити, у якій справі відбувся візит. Це може бути справа "Привату" або "Укрнафти".

Відповіді поки не надходило.