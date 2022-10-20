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Боголюбов посетил НАБУ

Михаил ТкачЧетверг, 20 октября 2022, 14:09
Боголюбов посетил НАБУ
Геннадий Боголюбов, Фото forbes.ua

Бизнесмен и бывший совладелец Приватбанка Геннадий Боголюбов 20 октября приезжал в Национальное антикоррупционное бюро.

Источник: Украинская правда

Детали: В 11 часов утра Боголюбов в сопровождении адвокатов приехал в НАБУ.

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В здании Боголюбов находился 25 минут.

Далее, после короткого разговора с адвокатами на улице, кортеж олигарха поехал в направлении центра Киева.

 

Украинская правда обратилась в НАБУ с просьбой объяснить, по какому делу состоялся визит. Это может быть дело "Привата" или "Укрнафты".

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Ответа пока не поступало.

Темы: БоголюбовПриватбанк
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