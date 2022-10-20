Боголюбов посетил НАБУ
Четверг, 20 октября 2022, 14:09
Бизнесмен и бывший совладелец Приватбанка Геннадий Боголюбов 20 октября приезжал в Национальное антикоррупционное бюро.
Источник: Украинская правда
Детали: В 11 часов утра Боголюбов в сопровождении адвокатов приехал в НАБУ.
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В здании Боголюбов находился 25 минут.
Далее, после короткого разговора с адвокатами на улице, кортеж олигарха поехал в направлении центра Киева.
Украинская правда обратилась в НАБУ с просьбой объяснить, по какому делу состоялся визит. Это может быть дело "Привата" или "Укрнафты".
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