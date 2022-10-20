Збивати "Шахеди" дорожче, ніж купувати – ЗМІ

Вартість збиття іранських дронів-камікадзе для України значно вища за ті кошти, які Росія витратила на постачання та запуск цих боєприпасів.

Джерело: "The Guardian"

Деталі: Британське видання пише, що аналіз показав: вартість збиття безпілотників-"камікадзе", які атакують українські міста, значно перевищує ті суми, які Росія заплатила за постачання та запуск дешевої іранської технології.

За підрахунком "The Guardian", за останній місяць українські засоби ППО збили 161 безпілотник "Shahed-136", один більший "Shahed-129" і чотири ще більші безпілотні ударні машини, відомі як "Mohajer-6". (Президент України Володимир Зеленський 19 жовтня заявив, що за місяць було збито 233 іранських дрони-камікадзе – ред.)

"Оскільки ціна іранських безпілотників Shahed-136 становить від 20 000 до 50 000 євро за один апарат, загальна вартість невдалих атак безпілотників, здійснених Росією проти України протягом останніх тижнів, за оцінками військових аналітиків неурядової організації "Мольфар", становить від 11,66 млн доларів США (10,36 млн фунтів стерлінгів) до 17,9 млн доларів США (15,9 млн фунтів стерлінгів)", – пише видання.

Україна розгорнула цілу низку озброєнь для збиття безпілотників, включаючи літаки МіГ-29, крилаті ракети С-300, наземні оборонні системи "NASAMS" та стрілецьку зброю.

Згідно з аналізом, який базується на відкритих джерелах, оціночна вартість для України становить понад 28,14 млн доларів (25 млн фунтів стерлінгів). Дані включають безпілотники, запущені в період з 13 вересня до 17 жовтня.

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Це підкреслює низьку фінансову вартість для Росії атак безпілотників, які тероризують і вбивають мирних жителів України й завдають шкоди енергетичній інфраструктурі країни.

Виконавчий директор компанії "Мольфар" Артем Старосєк заявив, що використання безпілотників все ж слід розглядати як ознаку слабкості Москви.

"Росія програє цю війну. Якщо вони замовляють безпілотники в Ірані, це означає, що у них немає власної зброї", – вважає він.

Водночас, за словами Старосєка, нова партія іранських дронів "вже в дорозі".

Британська розвідка на 6 жовтня повідомляла, що близько 60% іранських дронів РФ були знищені українцями в повітрі.

Дані компанії "Мольфар" свідчать, що до 80% із 208 "Шахедів-136", запущених до 17 жовтня, були збиті. Близько 70% безпілотників були запущені в світлий час доби до полудня.

Нагадаємо: Росія й далі чинить воєнні злочини й знищила вже майже третину українських електростанцій та інших енергетичних об’єктів, змушуючи українців вдаватися до економії електроенергії та часткових відключень світла.

Іран заперечує надання Росії зброї для війни в Україні. Однак, американська та українська розвідка стверджують, що РФ використовує саме іранські безпілотники: "Шахедам" вона дала назву "Герань".

На початку літа Росія замовила 600 дронів, із яких, за різними оцінками, від 250 до 300 були розгорнуті. Володимир Зеленський заявляв минулого тижня, що Москва замовила в Тегерана ще 2 400 "Шахедів".

Крім того, є інформація, що Росія планує отримати від Ірану балістичні ракети.