Сбивать "Шахеды" дороже, чем покупать – СМИ

Стоимость сбивания иранских дронов-камикадзе для Украины значительно выше тех средств, которые Россия потратила на поставку и запуск этих боеприпасов.

Источник: "The Guardian"

Детали: Британское издание пишет, что анализ показал: стоимость сбивания беспилотников-"камикадзе", которые атакуют украинские города, значительно превышает те суммы, которые Россия заплатила за поставку и запуск дешевой иранской технологии.

По подсчету "The Guardian", за последний месяц украинские средства ПВО сбили 161 беспилотник "Shahed-136", один больший "Shahed-129" и четыре еще большие беспилотные ударные машины, известные как "Mohajer-6". (Президент Украины Владимир Зеленский 19 октября заявил, что за месяц было сбито 233 иранских дронов-камикадзе – ред.)

"Поскольку цена иранских беспилотников Shahed-136 составляет от 20 000 до 50 000 евро за один аппарат, общая стоимость неудачных атак беспилотников, совершенных Россией против Украины в течение последних недель, по оценкам военных аналитиков неправительственной организации "Мольфар", составляет от 11,66 млн долларов США (10,36 млн фунтов стерлингов) до 17,9 млн долларов США (15,9 млн фунтов стерлингов)", – пишет издание.

Украина развернула целый ряд вооружений для сбивания беспилотников, включая самолеты МиГ-29, крылатые ракеты С-300, наземные оборонительные системы "NASAMS" и стрелковое оружие.

Согласно анализу, который базируется на открытых источниках, оценочная стоимость для Украины составляет более 28,14 млн долларов (25 млн фунтов стерлингов). Данные включают беспилотники, запущенные в период с 13 сентября по 17 октября.

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Это подчеркивает низкую финансовую стоимость для России атак беспилотников, которые терроризируют и убивают мирных жителей Украины и наносят ущерб энергетической инфраструктуре страны.

Исполнительный директор компании "Мольфар" Артем Старосек заявил, что использование беспилотников все же следует рассматривать как признак слабости Москвы.

"Россия проигрывает эту войну. Если они заказывают беспилотники в Иране, это означает, что у них нет собственного оружия", – считает он.

В то же время, по словам Старосека, новая партия иранских дронов "уже в пути".

Британская разведка на 6 октября сообщала, что около 60% иранских дронов РФ были уничтожены украинцами в воздухе.

Данные компании "Мольфар" свидетельствуют, что до 80% из 208 "Шахедов-136", запущенных до 17 октября, были сбиты. Около 70% беспилотников были запущены в светлое время суток до полудня.

Напомним: Россия продолжает совершать военные преступления и уничтожила уже почти треть украинских электростанций и других энергетических объектов, заставляя украинцев прибегать к экономии электроэнергии и частичным отключениям света.

Иран отрицает предоставление России оружия для войны в Украине. Однако американская и украинская разведка утверждают, что РФ использует именно иранские беспилотники: "Шахедам" она дала название "Герань".

В начале лета Россия заказала 600 дронов, из которых, по разным оценкам, от 250 до 300 были развернуты. Владимир Зеленский заявлял на прошлой неделе, что Москва заказала у Тегерана еще 2 400 "Шахедов".

Кроме того, есть информация, что Россия планирует получить от Ирана баллистические ракеты.