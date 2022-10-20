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Ситуація на фронті загострилася, але армія РФ успіху не має – представник Генштабу

Олена РощінаЧетвер, 20 жовтня 2022, 15:01
Ситуація на фронті загострилася, але армія РФ успіху не має – представник Генштабу
Солдат, ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Ситуація на південному й східному фронті України загострилася після офіційно оголошеної мобілізації в Росії, але ворог поки успіху не має.

Джерело: заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу

Пряма мова: "Станом на 20 жовтня основні зусилля противник продовжує зосереджувати на реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, утримання захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. 

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Ворог продовжує накопичувати озброєння та військову техніку, боєприпаси, зосереджувати свої нові підрозділи поблизу державного кордону з Україною, а також на тимчасово окупованих територіях. 

Ситуація на фронті внаслідок мобілізації в Російській Федерації, в тому числі за рахунок осіб, які відбували покарання, загострилася, але ворог успіху не має".

Деталі: За словами Громова, мобілізація в РФ "призводить лише до збільшення втрат противника".

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Не маючи суттєвих успіхів на фронті, Росія інтенсивніше застосовує крилаті й балістичні ракети разом із дронами-камікадзе, направляючи їх на об'єкти енергетичної інфраструктури, констатував Громов.

Він також заявив, що посилюється агресивна риторика лідерів Росії та Білорусі, зростає загроза нового наступу на північ України з західної частини кордону з Білоруссю. 

Теми: війнаРосіямобілізація
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