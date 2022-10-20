Ситуація на фронті загострилася, але армія РФ успіху не має – представник Генштабу

Ситуація на південному й східному фронті України загострилася після офіційно оголошеної мобілізації в Росії, але ворог поки успіху не має.

Джерело: заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу

Пряма мова: "Станом на 20 жовтня основні зусилля противник продовжує зосереджувати на реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, утримання захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Ворог продовжує накопичувати озброєння та військову техніку, боєприпаси, зосереджувати свої нові підрозділи поблизу державного кордону з Україною, а також на тимчасово окупованих територіях.

Ситуація на фронті внаслідок мобілізації в Російській Федерації, в тому числі за рахунок осіб, які відбували покарання, загострилася, але ворог успіху не має".

Деталі: За словами Громова, мобілізація в РФ "призводить лише до збільшення втрат противника".

Не маючи суттєвих успіхів на фронті, Росія інтенсивніше застосовує крилаті й балістичні ракети разом із дронами-камікадзе, направляючи їх на об'єкти енергетичної інфраструктури, констатував Громов.

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Він також заявив, що посилюється агресивна риторика лідерів Росії та Білорусі, зростає загроза нового наступу на північ України з західної частини кордону з Білоруссю.