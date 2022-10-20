Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ситуація на фронті загострилася, але армія РФ успіху не має – представник Генштабу

Олена РощінаЧетвер, 20 жовтня 2022, 15:01
Солдат, ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Ситуація на південному й східному фронті України загострилася після офіційно оголошеної мобілізації в Росії, але ворог поки успіху не має.

Джерело: заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу

Пряма мова: "Станом на 20 жовтня основні зусилля противник продовжує зосереджувати на реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, утримання захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. 

Ворог продовжує накопичувати озброєння та військову техніку, боєприпаси, зосереджувати свої нові підрозділи поблизу державного кордону з Україною, а також на тимчасово окупованих територіях. 

Ситуація на фронті внаслідок мобілізації в Російській Федерації, в тому числі за рахунок осіб, які відбували покарання, загострилася, але ворог успіху не має".

Деталі: За словами Громова, мобілізація в РФ "призводить лише до збільшення втрат противника".

Не маючи суттєвих успіхів на фронті, Росія інтенсивніше застосовує крилаті й балістичні ракети разом із дронами-камікадзе, направляючи їх на об'єкти енергетичної інфраструктури, констатував Громов.

ВІДЕО ДНЯ

Він також заявив, що посилюється агресивна риторика лідерів Росії та Білорусі, зростає загроза нового наступу на північ України з західної частини кордону з Білоруссю. 

Теми: війнаРосіямобілізація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Антонівський міст і переправа росіян у Херсоні зазнали удару – медіа

Маск запитав у Медведєва, як справи в Бахмуті

ISW: Ризик наступу з Білорусі невисокий

Посадовці США: Україна має вікно можливостей протягом 1,5 місяця, аби відвоювати Херсон

Тимчасове відключення світла по всій Україні може бути і у п’ятницю – Укренерго

НАБУ проводить обшуки в заступників двох міністрів – джерела

Усі новини...
війна
РФ скорочує сили в Сирії, що може змінити позицію Ізраїлю щодо озброєння України – NYT
У Генштабі назвали завдання №1, яке ставить окупантам їхнє командування
Загроза наступу з Білорусі зростає – Генштаб
Останні новини
10:08
За три роки на банкрутство подала тисяча українців
09:43
Збитки України від війни перевищили $127 мільярдів у вересні – KSE
09:33
Лідери ЄС погодили заходи боротьби з енергокризою, в тому числі "динамічну" межу ціни на газ
09:13
ЗСУ за добу знищили 100 окупантів, 6 танків та 14 БПЛА
09:08
Британська розвідка: Напад із Білорусі малоймовірний, відтягують сили ЗСУ на північ
09:05
11 депутатів канадської провінції Квебек відмовилися присягнути королю Чарльзу III
09:00
Росіяни атакували Запоріжжя ракетами
08:47
Франція, Іспанія та Португалія домовилися про "зелений енергопровід" у Середземному морі
08:29
Антонівський міст і переправа росіян у Херсоні зазнали удару – медіа
08:26
Джонсон повертається з відпустки, щоб поборотися за посаду прем'єра Британії
Усі новини...