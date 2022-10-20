Ситуация на фронте обострилась, но армия РФ успеха не имеет – представитель Генштаба

Ситуация на южном и восточном фронте Украины обострилась после официально объявленной мобилизации в России, но враг пока успеха не имеет.

Источник: заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге

Прямая речь: "По состоянию на 20 октября основные усилия противник продолжает сосредоточивать на реализации своих планов по выходу на административную границу Донецкой области, удержание захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Враг продолжает накапливать вооружение и военную технику, боеприпасы, сосредотачивать свои новые подразделения вблизи государственной границы с Украиной, а также на временно оккупированных территориях.

Ситуация на фронте в результате мобилизации в Российской Федерации, в том числе за счет лиц, отбывавших наказание, обострилась, но враг успеха не имеет".

Детали: По словам Громова, мобилизация в РФ "приводит лишь к увеличению потерь противника".

Не имея существенных успехов на фронте, Россия интенсивнее применяет крылатые и баллистические ракеты вместе с дронами-камикадзе, направляя их на объекты энергетической инфраструктуры, констатировал Громов.

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Он также заявил, что усиливается агрессивная риторика лидеров России и Беларуси, растет угроза нового наступления на север Украины с западной части границы с Беларусью.