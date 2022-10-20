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Загроза наступу з Білорусі зростає – Генштаб

Ірина БалачукЧетвер, 20 жовтня 2022, 15:08
Олексій Громов. Фото mediacenter.org.ua

Генеральний штаб ЗСУ вважає, що загроза повторного наступу з території Білорусі зростає, але напрямок наступу може бути змінений на захід білорусько-українського кордону.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 20 жовтня

Пряма мова Громова: "Загроза відновлення Збройними силами Росії наступу на північному фронті зростає. Цього разу напрямок наступу може бути змінений на захід білорусько-українського кордону для перерізання основних логістичних артерій постачання озброєння та військової техніки Україні від країн- партнерів".

Деталі: Громов зазначив, що на території Білорусі тривають заходи з розгортання авіаційних та інших  підрозділів військ ЗС РФ.

Крім того, на території  Білорусі проводяться заходи для прихованої мобілізації. Також Білорусь продовжує надавати свою територію для запуску балістичних ракет та дронів.

За словами Громова, на аеродромах РБ стоять літаки МіГ-31, які можуть бути озброєні крилатими ракетами типу "Кинджал".

Представник Генштабу заявив, що Україна на це реагує – зокрема, постійно відслідковує ситуацію і вживає заходів для надійного прикриття кордонів на північному напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 20 жовтня Міністерство оборони Білорусі повідомило про виліт російської авіації з території країни начебто для "патрулювання" кордонів Союзної держави.
  • Як з'ясувалося, ворог підняв у небо з аеропорту в Мачулищах винищувачі-перехоплювачі "МіГ-31", частина з яких може нести гіперзвукові ракети "Кинджал".
  • Білоруська редакція "Радіо Свобода" опублікувала свіжі фотографії з супутника, які свідчать, що на військовому аеродромі "Зябрівка" біля кордону з Україною зросла кількість російської техніки та військ. 

Теми: ГенштабБілорусьРосіявійна
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