У Міноборони РФ проговорилися, що дрони – іранські

Член громадської ради при Міноборони РФ Руслан Пухов у телеефірі попросив ведучих не загострювати увагу на іранському походженні дронів, хоча всі і так "знають, що вони іранські".

Джерело: фрагмент відео передачі на "РБК", російська журналістка Аріна Бородіна і видання "Сирена" в Telegram

Пряма мова Пухова: "Човен розгойдувати не будемо, тому я прошу вас сильно на цих іранських... тому що це класика історій - жопа є, а слова немає, так? Ми всі знаємо, що вони іранські, але влада не визнає".

Деталі: Як пише "Сирена", Пухов говорив це, не знаючи, що мікрофони вже увімкнені.

Пізніше виданню "Подъем" Пухов поскаржився на проблеми з головою і сказав, що, можливо, говорив таке, а можливо, й ні, а можливо, це була "постановка".

Пряма мова: "Не пам'ятаю, щоб таке говорив, напевно, це якась постановка. Напевно, було, а можливо, не було. Не пам'ятаю, на жаль. Давно було діло. Після ковіду погано з мозком".

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Передісторія: Не так давно Росія почала активно використовувати у війні проти України вироблені в Ірані дрони-камікадзе "Шахед-136". При цьому Росія нанесла на корпуси безпілотників свою назву - "Герань-2" - і стверджує, що дрони – не іранські. Сам Іран теж заперечує свою причетність до поставок.