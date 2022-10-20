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В Минобороны РФ проговорились, что дроны – иранские

"Украинская правда"Четверг, 20 октября 2022, 15:15
В Минобороны РФ проговорились, что дроны – иранские
Министр обороны рф сергей шойгу, Getty Images

Член общественного совета при Минобороны РФ Руслан Пухов в телеэфире попросил ведущих не заострять внимание на иранском происхождении дронов, хотя все и так "знают, что они иранские".

Источник: фрагмент видео передачи на "РБК", российская журналистка Арина Бородина и издание "Сирена" в Telegram

Прямая речь Пухова: "Лодку раскачивать не будем, поэтому я прошу вас сильно на этих иранских… потому что это классика историй — жопа есть, а слова нет, да? Мы все знаем, что они иранские, но власти не признают".

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Детали: Как пишет "Сирена", Пухов говорил это, не зная, что микрофоны уже включены.

Позднее изданию "Подъем" Пухов пожаловался на проблемы с головой и сказал, что, может, говорил такое, а может, и нет, а может, это была "постановка".

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Прямая речь: "Не помню, чтобы такое говорил, наверное, это какая-то постановка. Наверное, было, а может быть, не было. Не помню, к сожалению. Давно было дело. После ковида плохо с мозгом".

Предыстория: Не так давно Россия начала активно использовать в войне против Украины произведенные в Иране дроны-камикадзе "Шахед-136". При этом Россия нанесла на корпуса безпилотников свое название - "Герань-2" – и утверждает, что дроны – не иранские. Сам Иран тоже отрицает свою причастность к поставкам.

Темы: беспилотникиРосcияМинобороныИран
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