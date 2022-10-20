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Блінкен: війна має скінчитися переговорами, але Путін не зацікавлений у змістовній дипломатії

"Європейська правда"Четвер, 20 жовтня 2022, 21:03

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав нещодавні російські атаки в Україні ще однією ознакою "відчаю" російського президента Владіміра Путіна, але, за його словами, той не готовий до змістовної дипломатії.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв'ю ABC News.

"Гадаю, це ще один знак відчаю Путіна. В останні кілька тижнів він намагається мобілізувати сили, він провів цю фейкову анексію українських територій, а тепер воєнний стан на захоплених територіях – все свідчить про його відчай" - сказав Блінкен.

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За його словами, останні дії Росії включно з бомбардуванням цивільних об’єктів, енергетичної інфраструктури України наближаються до війни "з усіх сил".

"Наша мета проста. Вона полягає в тому, щоб бути з українцями, переконатися, що їхня країна залишається незалежною ... і, в кінцевому рахунку, мати найсильнішу руку на переговорах, якщо такі виникнуть, тому що президент Зеленський сам сказав - в якийсь момент все закінчиться через дипломатію", - заявив Блінкен.

У відповідь на зауваження, що президент України Володимир Зеленський не збирається вести переговори з Путіним, а лише з наступним російським президентом, держсекретар зазначив: "Що ж, він чітко дав зрозуміти, що дипломатія повинна в якийсь момент покласти цьому край. Але те, що ми бачили до цього часу - це відсутність інтересу з боку Путіна до змістовної дипломатії".

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Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Путін "все ще раціональний", Блінкен відповів: "Важко поставити себе на місце когось іншого. Я думаю, що він раціональний, але рішення, які він приймає - або, можливо, краще сказати, його цілі - не є раціональними".

Про "підштовхування" України до переговорів дивіться також відеоблог ЄвроПравди "Є країни, яким потрібна "мирна угода" РФ та України. Але чи тиснуть вони на Київ?"

Теми: БлінкенПутінвійнапереговори
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