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Блинкен: война должна закончиться переговорами, но Путин не заинтересован в содержательной дипломатии

"Европейская правда"Четверг, 20 октября 2022, 21:03

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал недавние российские атаки в Украине еще одним признаком "отчаяния" российского президента Владимира Путина, но, по его словам, тот не готов к содержательной дипломатии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью ABC News.

"Думаю, это еще один знак отчаяния Путина. В последние несколько недель он пытается мобилизовать силы, он провел эту фейковую аннексию украинских территорий, а теперь военное положение на захваченных территориях - все свидетельствует о его отчаянии", - сказал Блинкен.

По его словам, последние действия России, включая бомбардировку гражданских объектов, энергетической инфраструктуры Украины, приближаются к войне "со всех сил".

"Наша цель проста. Она заключается в том, чтобы быть с украинцами, убедиться, что их страна остается независимой ... и, в конечном счете, иметь сильнейшую руку на переговорах, если таковые возникнут, потому что президент Зеленский сам сказал - в какой-то момент все закончится через дипломатию", - заявил Блинкен.

В ответ на замечание, что президент Украины Владимир Зеленский не собирается вести переговоры с Путиным, а лишь со следующим российским президентом, госсекретарь отметил: "Что ж, он четко дал понять, что дипломатия должна в какой-то момент положить этому конец. Но то, что мы видели до сих пор - это отсутствие интереса со стороны Путина к содержательной дипломатии".

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Путин "все еще рационален", Блинкен ответил: "Трудно поставить себя на место кого-то другого. Я думаю, что он рационален, но решения, которые он принимает - или, возможно, лучше сказать, его цели - не являются рациональными".

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О "подталкивании" Украины к переговорам смотрите также видеоблог ЕвроПравды "Есть страны, которым нужно "мирное соглашение" РФ и Украины. Но давят ли они на Киев?"

Темы: БлинкенПутинвойнапереговоры
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