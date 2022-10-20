Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Блинкен: война должна закончиться переговорами, но Путин не заинтересован в содержательной дипломатии

"Европейская правда"Четверг, 20 октября 2022, 21:03

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал недавние российские атаки в Украине еще одним признаком "отчаяния" российского президента Владимира Путина, но, по его словам, тот не готов к содержательной дипломатии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью ABC News.

"Думаю, это еще один знак отчаяния Путина. В последние несколько недель он пытается мобилизовать силы, он провел эту фейковую аннексию украинских территорий, а теперь военное положение на захваченных территориях - все свидетельствует о его отчаянии", - сказал Блинкен.

Реклама:

По его словам, последние действия России, включая бомбардировку гражданских объектов, энергетической инфраструктуры Украины, приближаются к войне "со всех сил".

"Наша цель проста. Она заключается в том, чтобы быть с украинцами, убедиться, что их страна остается независимой ... и, в конечном счете, иметь сильнейшую руку на переговорах, если таковые возникнут, потому что президент Зеленский сам сказал - в какой-то момент все закончится через дипломатию", - заявил Блинкен.

В ответ на замечание, что президент Украины Владимир Зеленский не собирается вести переговоры с Путиным, а лишь со следующим российским президентом, госсекретарь отметил: "Что ж, он четко дал понять, что дипломатия должна в какой-то момент положить этому конец. Но то, что мы видели до сих пор - это отсутствие интереса со стороны Путина к содержательной дипломатии".

ВИДЕО ДНЯ

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Путин "все еще рационален", Блинкен ответил: "Трудно поставить себя на место кого-то другого. Я думаю, что он рационален, но решения, которые он принимает - или, возможно, лучше сказать, его цели - не являются рациональными".

О "подталкивании" Украины к переговорам смотрите также видеоблог ЕвроПравды "Есть страны, которым нужно "мирное соглашение" РФ и Украины. Но давят ли они на Киев?"

Темы: БлинкенПутинвойнапереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Все новости...
Блинкен
Блинкен поздравил украинцев с Днем независимости
Бразилия способна вернуть Россию к "зерновому соглашению" — Блинкен
Блинкен и глава МИД Болгарии обсудили помощь в сфере безопасности Украине
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: