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У Білому домі підтвердили присутність іранських військових в окупованому Криму

"Українська правда"Четвер, 20 жовтня 2022, 21:41
У Білому домі підтвердили присутність іранських військових в окупованому Криму
ІРАНСЬКИЙ ДРОН, ІЛБЮСТРАТИВНЕ ФОТО З УКРІНФОРМУ

Росія використовує іранські дрони для ударів по України, а на території тимчасово окупованого Криму перебували фахівці з Ірану, які допомагали російським військовим.

Джерело: AFP з посиланням на речника Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі

Деталі: Кірбі підтвердив, що Росія використовує іранські безпілотники по всій території України, а іранські війська знаходилися в Криму, допомагаючи російським солдатам розгортати їх. Він уточнив, що це були інструктори, які надавали технічну підтримку для запуску іранських дронів-камікадзе.

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Пряма мова: "Тегеран зараз бере безпосередню участь "на землі" (у війні в Україні -ред), а також через надання зброї, яка уражає цивільне населення та цивільну інфраструктуру в Україні".

Що цьому передувало:

  • 19 жовтня The New York Times повідомило, посилаючись на джерела, що Іран відправив інструкторів до окупованого Криму, щоб допомогти росіянам подолати проблеми з парком безпілотників, які вони придбали в Тегерана.
  • В МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України. Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав накласти санкції на Іран за допомогу Росії здійснювати терор проти українців.
  • Іран відкинув звинувачення щодо постачання озброєння Росії та заявив про готовність до переговорів з Україною.
  • Напередодні газета The Washington Post повідомила, що Іран посилює свої зобов’язання постачати зброю Росії для війни проти України і готовий передати не тільки дрони, а і ракети класу "земля-земля".

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Теми: СШАІранКримбезпілотники
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