У Білому домі підтвердили присутність іранських військових в окупованому Криму

Росія використовує іранські дрони для ударів по України, а на території тимчасово окупованого Криму перебували фахівці з Ірану, які допомагали російським військовим.

Джерело: AFP з посиланням на речника Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі

Деталі: Кірбі підтвердив, що Росія використовує іранські безпілотники по всій території України, а іранські війська знаходилися в Криму, допомагаючи російським солдатам розгортати їх. Він уточнив, що це були інструктори, які надавали технічну підтримку для запуску іранських дронів-камікадзе.

Пряма мова: "Тегеран зараз бере безпосередню участь "на землі" (у війні в Україні -ред), а також через надання зброї, яка уражає цивільне населення та цивільну інфраструктуру в Україні".

Що цьому передувало: