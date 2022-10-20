В Белом доме подтвердили присутствие иранских военных в оккупированном Крыму

Россия использует иранские дроны для ударов по Украине, а на территории временно оккупированного Крыма находились специалисты из Ирана, которые помогали российским военным.

Источник: AFP со ссылкой на представителя Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби

Детали: Кирби подтвердил, что Россия использует иранские беспилотники по всей территории Украины, а иранские войска находились в Крыму, помогая российским солдатам развертывать их. Он уточнил, что это были инструкторы, которые оказывали техническую поддержку для запуска иранских дронов-камикадзе.

Прямая речь: "Тегеран сейчас принимает непосредственное участие "на земле" (в войне в Украине - ред), а также через предоставление оружия, которое поражает гражданское население и гражданскую инфраструктуру в Украине".

Что этому предшествовало: