В Белом доме подтвердили присутствие иранских военных в оккупированном Крыму

Россия использует иранские дроны для ударов по Украине, а на территории временно оккупированного Крыма находились специалисты из Ирана, которые помогали российским военным.

Источник: AFP со ссылкой на представителя Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби

Детали: Кирби подтвердил, что Россия использует иранские беспилотники по всей территории Украины, а иранские войска находились в Крыму, помогая российским солдатам развертывать их. Он уточнил, что это были инструкторы, которые оказывали техническую поддержку для запуска иранских дронов-камикадзе.

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Прямая речь: "Тегеран сейчас принимает непосредственное участие "на земле" (в войне в Украине - ред), а также через предоставление оружия, которое поражает гражданское население и гражданскую инфраструктуру в Украине".

Что этому предшествовало:

19 октября The New York Times сообщило, ссылаясь на источники, что Иран отправил инструкторов в оккупированный Крым, чтобы помочь россиянам преодолеть проблемы с парком беспилотников, которые они приобрели у Тегерана.

В МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины. Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал наложить санкции на Иран за помощь России осуществлять террор против украинцев.

Иран отверг обвинения в поставках вооружения России и заявил о готовности к переговорам с Украиной.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что Иран усиливает свои обязательства поставлять оружие России для войны против Украины и готов передать не только дроны, но и ракеты класса "земля-земля".