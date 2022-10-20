Зеленський: Можливий теракт на Каховській ГЕС знищить Північнокримський канал

Президент Володимир Зеленський закликає світову спільноту донести до Росії, що можливий теракт на Каховській ГЕС прирівнюватиметься до застосування зброї масового ураження, а також вжити превентивних заходів.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Ми маємо зараз усі разом – усі європейці, усі лідери світу, усі міжнародні організації – дати зрозуміти державі-терористу, що такий теракт на Каховській ГЕС означатиме абсолютно те саме, що й застосування зброї масового ураження. Наслідки для Росії мають бути відповідними.

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Світ повинен реагувати превентивно. Це ключове зараз. Принцип превентивного реагування на загрози безпеці нарешті повинен стати одним із базових для міжнародної політики".

Деталі: Зеленський заявив, що запланованим терактом на Каховській ГЕС окупанти можуть знищити, серед іншого, навіть можливість постачання води з Дніпра до Криму.

Пряма мова: "Північнокримський канал у разі руйнації дамби Каховської ГЕС просто зникне. І якщо Росія готує такий теракт, якщо вона серйозно розглядає і такий сценарій, то це означає, що терористи дуже чітко усвідомлюють: їм не втримати не тільки Херсон, а й увесь південь нашої країни, зокрема й Крим".

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Більше деталей: Зеленський також зазначив, що Росія "намагалася шантажувати Європу газом і нафтою, організовує диверсії на підводних газогонах і критично важливих кабелях у Європі, намагалась і намагається заморозити людей".

Проте в результаті, за словами президента, Росія лише втратила свою вагу на європейському енергетичному ринку, яку напрацьовувала ще з часів Брежнєва, "і обовʼязково отримає до себе ставлення, як до найбільш відмороженого міжнародного злочинця".

Що передувало: 20 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції та планують здійснити теракт під чужим прапором.