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Зеленський: Можливий теракт на Каховській ГЕС знищить Північнокримський канал

Катерина ТищенкоЧетвер, 20 жовтня 2022, 22:47
Зеленський: Можливий теракт на Каховській ГЕС знищить Північнокримський канал
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликає світову спільноту донести до Росії, що можливий теракт на Каховській ГЕС прирівнюватиметься до застосування зброї масового ураження, а також вжити превентивних заходів.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Ми маємо зараз усі разом – усі європейці, усі лідери світу, усі міжнародні організації – дати зрозуміти державі-терористу, що такий теракт на Каховській ГЕС означатиме абсолютно те саме, що й застосування зброї масового ураження. Наслідки для Росії мають бути відповідними.

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Світ повинен реагувати превентивно. Це ключове зараз. Принцип превентивного реагування на загрози безпеці нарешті повинен стати одним із базових для міжнародної політики".

Деталі: Зеленський заявив, що запланованим терактом на Каховській ГЕС окупанти можуть знищити, серед іншого, навіть можливість постачання води з Дніпра до Криму.

Пряма мова: "Північнокримський канал у разі руйнації дамби Каховської ГЕС просто зникне. І якщо Росія готує такий теракт, якщо вона серйозно розглядає і такий сценарій, то це означає, що терористи дуже чітко усвідомлюють: їм не втримати не тільки Херсон, а й увесь південь нашої країни, зокрема й Крим".

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Більше деталей: Зеленський також зазначив, що Росія "намагалася шантажувати Європу газом і нафтою, організовує диверсії на підводних газогонах і критично важливих кабелях у Європі, намагалась і намагається заморозити людей".

Проте в результаті, за словами президента, Росія лише втратила свою вагу на європейському енергетичному ринку, яку напрацьовувала ще з часів Брежнєва, "і обовʼязково отримає до себе ставлення, як до найбільш відмороженого міжнародного злочинця".

Що передувало: 20 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції та планують здійснити теракт під чужим прапором.

Теми: ЗеленськийХерсонська областьКримтеракт
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