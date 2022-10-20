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Росіяни замінували дамбу Каховської ГЕС і планують історичну катастрофу – Зеленський

Катерина ТищенкоЧетвер, 20 жовтня 2022, 20:25
Каховська ГЕС, фото з сайту Укргідроенерго

Президент Володимир Зеленський заявляє, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції та планують здійснити теракт під чужим прапором.

Джерело: Зеленський у зверненні до Європейської ради

Дослівно: "Росія свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України. Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції.

Це один з великих енергообʼєктів. Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати.

Може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України. Цей російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження – вода для ЗАЕС береться саме з Каховського водосховища. Навіть робота каналу, який побудований для постачання води в Крим і про який періодично нібито "печуться" у Москві, буде повністю зруйнована. Ось це – справжнє ставлення Росії до нашого українського Криму.

А загалом руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки одного цього російського теракту можуть стати такими, що його називатимуть історичною катастрофою".

Деталі: Зеленський заявив, що Росія вже підготувала все, щоб здійснити цей теракт.

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"Українських працівників викинули з Каховської станції – там тільки російські громадяни. Вони повністю контролюють станцію. Треба негайно діяти, щоб Росія не мала змоги реалізувати цю катастрофу", - сказав він.

Він закликав направити міжнародну спостережну місію на Каховську ГЕС, повернути туди український персонал і забезпечити негайне й професійне розмінування агрегатів і дамби.

"Росія робить це, щоб влаштувати чергову операцію під фальшивим прапором – здійснити теракт і звинуватити в цьому Україну", – заявив Зеленський.

Що передувало: 20 жовтня американський Інститут дослідження війни повідомив, що росіяни створюють інформаційне поле для атаки під фальшивим прапором на Каховську ГЕС, аби виправдати або прикрити свій відступ на Херсонщині.

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Теми: ЗеленськийХерсонська областьтеракт
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