Росіяни замінували дамбу Каховської ГЕС і планують історичну катастрофу – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявляє, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції та планують здійснити теракт під чужим прапором.
Джерело: Зеленський у зверненні до Європейської ради
Дослівно: "Росія свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України. Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції.
Це один з великих енергообʼєктів. Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати.
Може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України. Цей російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження – вода для ЗАЕС береться саме з Каховського водосховища. Навіть робота каналу, який побудований для постачання води в Крим і про який періодично нібито "печуться" у Москві, буде повністю зруйнована. Ось це – справжнє ставлення Росії до нашого українського Криму.
А загалом руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки одного цього російського теракту можуть стати такими, що його називатимуть історичною катастрофою".
Деталі: Зеленський заявив, що Росія вже підготувала все, щоб здійснити цей теракт.
"Українських працівників викинули з Каховської станції – там тільки російські громадяни. Вони повністю контролюють станцію. Треба негайно діяти, щоб Росія не мала змоги реалізувати цю катастрофу", - сказав він.
Він закликав направити міжнародну спостережну місію на Каховську ГЕС, повернути туди український персонал і забезпечити негайне й професійне розмінування агрегатів і дамби.
"Росія робить це, щоб влаштувати чергову операцію під фальшивим прапором – здійснити теракт і звинуватити в цьому Україну", – заявив Зеленський.
Що передувало: 20 жовтня американський Інститут дослідження війни повідомив, що росіяни створюють інформаційне поле для атаки під фальшивим прапором на Каховську ГЕС, аби виправдати або прикрити свій відступ на Херсонщині.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що російські окупанти переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині на тлі нещодавніх стрімких успіхів ЗСУ з деокупації області.
- Представники окупаційної "адміністрації" Херсона й області заявили, що планують вивезти приблизно 50-60 тисяч жителів із 4 правобережних районів області на лівий берег Дніпра або в Росію у зв'язку з нібито підготовкою контрнаступу ЗСУ.
- Колаборант Володимир Сальдо заявив, що так зване керівництво Херсонської області вирішило перебратися на лівий берег у зв'язку з нібито підготовкою контрнаступу ЗСУ.