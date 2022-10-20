Зеленский: Возможный теракт на Каховской ГЭС уничтожит Северо-Крымский канал

Президент Владимир Зеленский призывает мировое сообщество донести до России, что возможный теракт на Каховской ГЭС будет приравниваться к применению оружия массового поражения, а также принять превентивные меры.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Мы должны сейчас все вместе - все европейцы, все лидеры мира, все международные организации - дать понять государству-террористу, что такой теракт на Каховской ГЭС будет означать абсолютно то же, что и применение оружия массового поражения. Последствия для России должны быть соответствующими.

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Мир должен реагировать превентивно. Это ключевое сейчас. Принцип превентивного реагирования на угрозы безопасности наконец должен стать одним из базовых для международной политики".

Детали: Зеленский заявил, что запланированным терактом на Каховской ГЭС оккупанты могут уничтожить, среди прочего, даже возможность поставки воды из Днепра в Крым.

Прямая речь: "Северо-Крымский канал в случае разрушения дамбы Каховской ГЭС просто исчезнет. И если Россия готовит такой теракт, если она серьезно рассматривает и такой сценарий, то это означает, что террористы очень четко осознают: им не удержать не только Херсон, но и весь юг нашей страны, в том числе и Крым".

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Больше деталей: Зеленский также отметил, что Россия "пыталась шантажировать Европу газом и нефтью, организует диверсии на подводных газопроводах и критически важных кабелях в Европе, пыталась и пытается заморозить людей".

Однако в результате, по словам президента, Россия лишь потеряла свой вес на европейском энергетическом рынке, который нарабатывала еще со времен Брежнева, "и обязательно получит к себе отношение, как к самому отмороженному международному преступнику".

Что предшествовало: 20 октября президент Владимир Зеленский заявил, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции и планируют совершить теракт под чужим флагом.