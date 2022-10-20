Зеленский: Возможный теракт на Каховской ГЭС уничтожит Северо-Крымский канал

Президент Владимир Зеленский призывает мировое сообщество донести до России, что возможный теракт на Каховской ГЭС будет приравниваться к применению оружия массового поражения, а также принять превентивные меры.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Мы должны сейчас все вместе - все европейцы, все лидеры мира, все международные организации - дать понять государству-террористу, что такой теракт на Каховской ГЭС будет означать абсолютно то же, что и применение оружия массового поражения. Последствия для России должны быть соответствующими.

Мир должен реагировать превентивно. Это ключевое сейчас. Принцип превентивного реагирования на угрозы безопасности наконец должен стать одним из базовых для международной политики".

Детали: Зеленский заявил, что запланированным терактом на Каховской ГЭС оккупанты могут уничтожить, среди прочего, даже возможность поставки воды из Днепра в Крым.

Прямая речь: "Северо-Крымский канал в случае разрушения дамбы Каховской ГЭС просто исчезнет. И если Россия готовит такой теракт, если она серьезно рассматривает и такой сценарий, то это означает, что террористы очень четко осознают: им не удержать не только Херсон, но и весь юг нашей страны, в том числе и Крым".

Больше деталей: Зеленский также отметил, что Россия "пыталась шантажировать Европу газом и нефтью, организует диверсии на подводных газопроводах и критически важных кабелях в Европе, пыталась и пытается заморозить людей".

ВИДЕО ДНЯ

Однако в результате, по словам президента, Россия лишь потеряла свой вес на европейском энергетическом рынке, который нарабатывала еще со времен Брежнева, "и обязательно получит к себе отношение, как к самому отмороженному международному преступнику".

Что предшествовало: 20 октября президент Владимир Зеленский заявил, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции и планируют совершить теракт под чужим флагом.