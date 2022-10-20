Тимчасове відключення світла по всій Україні може бути і у п’ятницю – Укренерго

21 жовтня можуть продовжити проводити віялові відключення у всіх областях України.

Джерело: пресслужба Укренерго

Дослівно: "Шановні українці, дякуємо всім за розуміння і співпрацю сьогодні. Завтра нас всіх чекає ще один непростий день – тимчасові обмеження енергоспоживання будуть можливі по всій Україні. В яких областях – повідомимо завтра зранку".

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Деталі: В Укренерго нагадали, що чим більше зекономили електроенергії українці, тим менше аварійних відключень відбулося у четвер.

Що цьому передувало: 20 жовтня урізних регіонах України вирішили скороти роботу громадського транспорту, відключати зовнішнє освітлення та обмежити електропостачання великих підприємств, щоб знизити споживання електроенергії на фоні російських ударів по енергетичних об’єктах.