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Тимчасове відключення світла по всій Україні може бути і у п’ятницю – Укренерго

"Українська правда"Четвер, 20 жовтня 2022, 23:45
Ілюстративне фото з Shutterstock

21 жовтня можуть продовжити проводити віялові відключення у всіх областях України.  

Джерело: пресслужба Укренерго

Дослівно: "Шановні українці, дякуємо всім за розуміння і співпрацю сьогодні. Завтра нас всіх чекає ще один непростий день – тимчасові обмеження енергоспоживання будуть можливі по всій Україні. В яких областях –  повідомимо завтра зранку".

Деталі: В Укренерго нагадали, що чим більше зекономили електроенергії українці, тим менше аварійних відключень відбулося у четвер.

Що цьому передувало: 20 жовтня урізних регіонах України вирішили скороти роботу громадського транспорту, відключати зовнішнє освітлення та обмежити електропостачання великих підприємств, щоб знизити споживання електроенергії на фоні російських ударів по енергетичних об’єктах.

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Теми: віялові відключенняелектроенергіяенергетика
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