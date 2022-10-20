Временное отключение света по всей Украине может быть и в пятницу – Укрэнерго
21 октября могут продолжить веерные отключения во всех областях Украины.
Источник: пресс-служба Украэнерго
Дословно: "Уважаемые украинцы, спасибо всем за понимание и сотрудничество сегодня. Завтра нас всех ждет еще один непростой день - временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине. В каких областях - сообщим завтра утром".
Детали: В Укрэнерго напомнили, что чем больше сэкономили электроэнергии украинцы, тем меньше аварийных отключений произошло в четверг.
Что этому предшествовало: 20 октября в различных регионах Украины решили сократить работу общественного транспорта, отключать наружное освещение и ограничить электроснабжение крупных предприятий, чтобы снизить потребление электроэнергии на фоне российских ударов по энергетическим объектам.