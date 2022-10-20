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Временное отключение света по всей Украине может быть и в пятницу – Укрэнерго

"Украинская правда"Четверг, 20 октября 2022, 23:45
Иллюстративное фото с Shutterstock

21 октября могут продолжить веерные отключения во всех областях Украины.  

Источник: пресс-служба Украэнерго

Дословно: "Уважаемые украинцы, спасибо всем за понимание и сотрудничество сегодня. Завтра нас всех ждет еще один непростой день - временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине. В каких областях - сообщим завтра утром".

Детали: В Укрэнерго напомнили, что чем больше сэкономили электроэнергии украинцы, тем меньше аварийных отключений произошло в четверг.

Что этому предшествовало: 20 октября в различных регионах Украины решили сократить работу общественного транспорта, отключать наружное освещение и ограничить электроснабжение крупных предприятий, чтобы снизить потребление электроэнергии на фоне российских ударов по энергетическим объектам.

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Темы: веерные отключенияэлектроэнергияэнергетика
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