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Українські міста включилися в економію світла: як це відбувається

Ірина БалачукЧетвер, 20 жовтня 2022, 13:47
Фото pixabay.com

Міста у різних регіонах України вирішили скороти роботу громадського транспорту, відключати зовнішнє освітлення та обмежити електропостачання великих підприємств, щоб знизити споживання електроенергії на фоні російських ударів по енергетичних об’єктах.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram, голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram, начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у Telegram

Пряма мова Сєнкевича: "Друзі, сьогодні (20 жовтня – ред.) тролейбуси і трамваї у Миколаєві працюватимуть до 19:30. Врахуйте цю інформацію під час планування своїх вечірніх поїздок містом".

Деталі: Він нагадав, що загалом на міські маршрути у четвер вийшло 266 одиниць транспорту.  

На Львівщині у громадах на 25% зменшили кількість рухомого складу електротранспорту – замість них на маршрути вийшли автобуси та маршрутні таксі.

Також в області мінімізували вуличне освітлення і запровадили графік обмеження споживання електроенергії та потужності для промислових споживачів.

Влада просить бізнес максимально відмовитись від підсвічування вивісок, бордів, рекламних екранів, зменшити яскравість освітлення у приміщеннях і не вмикати кондиціонери.

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Обмежать вуличне освітлення і на Рівненщині. Кріс того, влада прийняла рішення зменшити споживання електроенергії для підприємств області.

Керівництво областей закликає мешканців також зменшити споживання електроенергії, щоб країна могла пройти пікові навантаження і уникнути аварійних відключень.

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Теми: електроенергіяМиколаївЛьвівщинаРівненська область
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