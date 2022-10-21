Росіяни завдали серію ударів по Харкову, є поранені і руйнування

Російські війська вранці 21 жовтня вдарили по Харкову, після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, міський голова Харкова Ігор Терехов, "Суспільне Харків"

Деталі: О 07:47 у Харківській області оголосили повітряну.

О 08:04 "Суспільне повідомило про вибухи.

Пряма мова Синєгубова: "До уваги харків’ян: перебувайте в укриттях! Російські окупанти завдають ударів по обласному центру".

Пряма мова Терехова: "У Харкові серія вибухів. Будьте гранично обережні".

Деталі: Після відбою повітряної тривоги Синєгубов повідомив, що внаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову поранення отримали 5 людей. Згодом він повідомив, що 6 людей зазнали поранення.

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Також є руйнування промислової інфраструктури в Київському районі.

Терехов повідомив, що "прильоти" припали на одне з підприємств Харкова. Попередньо влучання в адміністративно-виробничу будівлю, розташовану на території. Є руйнування.

Харків обстріляли ракетами С-300.

Оновлення: За дві години обстріл міста повторився.