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Росіяни завдали серію ударів по Харкову, є поранені і руйнування

Олена РощінаП'ятниця, 21 жовтня 2022, 08:11

Російські війська вранці 21 жовтня вдарили по Харкову, після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, міський голова Харкова Ігор Терехов, "Суспільне Харків

Деталі: О 07:47 у Харківській області оголосили повітряну.

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О 08:04 "Суспільне повідомило про вибухи. 

Пряма мова Синєгубова: "До уваги харків’ян: перебувайте в укриттях! Російські окупанти завдають ударів по обласному центру".

Пряма мова Терехова: "У Харкові серія вибухів. Будьте гранично обережні".

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Деталі: Після відбою повітряної тривоги Синєгубов повідомив, що внаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову поранення отримали 5 людей. Згодом він повідомив, що 6 людей зазнали поранення. 

Також є руйнування промислової інфраструктури в Київському районі. 

Терехов повідомив, що "прильоти" припали на одне з підприємств Харкова. Попередньо влучання в адміністративно-виробничу будівлю, розташовану на території. Є руйнування.

Харків обстріляли ракетами С-300.

Оновлення: За дві години обстріл міста повторився.

УП, оновлено
Теми: Харківвійна
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