Россияне нанесли серию ударов по Харькову, есть раненые и разрушения

Российские войска утром 21 октября ударили по Харькову, после объявления воздушной тревоги раздались взрывы.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, городской глава Харькова Игорь Терехов, "Суспільне Харків"

Детали: В 07:47 в Харьковской области объявили воздушную тревогу.

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В 08:04 "Суспільне" сообщило о взрывах.

Прямая речь Синегубова: "Вниманию харьковчан: находитесь в укрытиях! Российские оккупанты наносят удары по областному центру".

Прямая речь Терехова: "В Харькове серия взрывов. Будьте предельно осторожны".

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Детали: После отбоя воздушной тревоги Синегубов сообщил, что в результате утренних ударов оккупантов по Харькову ранения получили 5 человек. Позже он сообщил, что 6 человек получили ранения.

Также есть разрушения промышленной инфраструктуры в Киевском районе.

Терехов сообщил, что "прилеты" пришлись по одному из предприятий Харькова. Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения.

Харьков обстреляли ракетами С-300.

Обновление: Через два часа обстрел города повторился.