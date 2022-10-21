Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне нанесли серию ударов по Харькову, есть раненые и разрушения

Елена РощинаПятница, 21 октября 2022, 08:11

Российские войска утром 21 октября ударили по Харькову, после объявления воздушной тревоги раздались взрывы.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, городской глава Харькова Игорь Терехов, "Суспільне Харків

Детали: В 07:47 в Харьковской области объявили воздушную тревогу.

В 08:04 "Суспільне" сообщило о взрывах. 

Прямая речь Синегубова: "Вниманию харьковчан: находитесь в укрытиях! Российские оккупанты наносят удары по областному центру".

Прямая речь Терехова: "В Харькове серия взрывов. Будьте предельно осторожны".

Детали: После отбоя воздушной тревоги Синегубов сообщил, что в результате утренних ударов оккупантов по Харькову ранения получили 5 человек. Позже он сообщил, что 6 человек получили ранения. 

ВИДЕО ДНЯ

Также есть разрушения промышленной инфраструктуры в Киевском районе.

Терехов сообщил, что "прилеты" пришлись по одному из предприятий Харькова. Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения. 

Харьков обстреляли ракетами С-300.

Обновление: Через два часа обстрел города повторился.

УП, обновлено
Темы: Харьковвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россияне хотят взорвать дамбу Каховской ГЭС и обвинить в этом Украину – ISW

Небензя сбежал с заседания Совбеза ООН перед выступлением Кислицы

Полиция выписала штрафы гонщикам из расследования УП и пресекла их сборы

обновленоВ Белгородской области из-за обстрела повреждена подстанция, есть перебои со светом и водой

Россия искусственно создала очередь из 150 судов в рамках зерновой инициативы – Зеленский

Россия прекратила деятельность "органов власти" в Бериславе – Генштаб

Все новости...
Харьков
Повторный ракетный обстрел Харькова: 3 человека получили ранения
Всеволод Кожемяко: Государство должно больше внимания уделять коллаборантам. На них нужно ставить клеймо
Россия утром уничтожила ракетами склады с гумпомощью в Харькове
Последние новости
04:47
Россияне хотят взорвать дамбу Каховской ГЭС и обвинить в этом Украину – ISW
04:18
Враг атаковал Черкасскую область – глава ОГА
03:52
За убийства украинцев "Иран и Россия будут привлечены к ответственности" – МИД Канады
02:56
фотоCNN: Maxar показал укрепления "вагнеровцев" возле Горского
02:12
Небензя сбежал с заседания Совбеза ООН перед выступлением Кислицы
01:42
Латвийская православная церковь просит у РПЦ об автокефалии
00:58
"Европа стоит вместе!" – Шольц о поддержке Украины
00:14
Россияне обстреляли две общины Сумщины из минометов и стрелкового оружия
23:50
В Молдове опровергают подготовку к "военным действиям" в Приднестровье
23:16
Франция объявила о выходе из Энергетической хартии
Все новости...