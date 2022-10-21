Россияне нанесли серию ударов по Харькову, есть раненые и разрушения
Российские войска утром 21 октября ударили по Харькову, после объявления воздушной тревоги раздались взрывы.
Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, городской глава Харькова Игорь Терехов, "Суспільне Харків"
Детали: В 07:47 в Харьковской области объявили воздушную тревогу.
В 08:04 "Суспільне" сообщило о взрывах.
Прямая речь Синегубова: "Вниманию харьковчан: находитесь в укрытиях! Российские оккупанты наносят удары по областному центру".
Прямая речь Терехова: "В Харькове серия взрывов. Будьте предельно осторожны".
Детали: После отбоя воздушной тревоги Синегубов сообщил, что в результате утренних ударов оккупантов по Харькову ранения получили 5 человек. Позже он сообщил, что 6 человек получили ранения.
Также есть разрушения промышленной инфраструктуры в Киевском районе.
Терехов сообщил, что "прилеты" пришлись по одному из предприятий Харькова. Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения.
Харьков обстреляли ракетами С-300.
Обновление: Через два часа обстрел города повторился.