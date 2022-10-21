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У ЗСУ підтвердили удар по Антонівському мосту, але в той час там не було цивільних

Альона Мазуренко П'ятниця, 21 жовтня 2022, 12:43
У ЗСУ підтвердили удар по Антонівському мосту, але в той час там не було цивільних
ПОШКОДЖЕНИЙ раніше АНТОНІВСЬКИЙ МІСТ, СКРІНШОТ З ВІДЕО

Українські захисники підтвердили удар по Антонівському мосту на Херсонщині, але заперечують, що могли постраждати цивільні - у такий пізній час їм там перебувати заборонено.

Джерело: речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Пропагандисти самі себе й видають. Вони навіть не відслідковують логіку своїх повідомлень. Так, ми тримаємо вогневий контроль, але я не раз зауважувала, що ми не б’ємо по об’єктах критичної інфраструктури на ураження, ми не б’ємо по мирних населених пунктах і місцевому населенню, зокрема.

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Те, що на мосту в цей час не може бути цивільних, стверджують навіть самі окупанти, бо це комендантська година, і дуже суворих заходів вживають до тих, хто її може порушити. Цивільних там не було".

Деталі: Гуменюк припустила, що російські окупанти могли перевдягатися в цивільний одяг, щоб приховати свою приналежність до військових і зробити картинку нібито обстріляли цивільних.

Представниця командування розповіла, що подібні провокації були очікуваними.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський згодом повідомив, що 20 жовтня близько 23:00 години ЗСУ завдали удар по переправі, яку організували окупанти під Антонівським мостом у Херсоні, але "цивільних жителів міста у колоні, що рухалася переправою, не було". 
  • Напередодні, 19 жовтня, Антонівський міст і переправу оглянули кримський ставленик Кремля у Криму Сергій Аксьонов і заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко.
  • Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня повідомив, що російські окупанти замінували дамбу Каховської ГЕС і планують величезну катастрофу.

Теми: ХерсонокупаціявійнаЗбройні сили
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