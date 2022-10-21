У ЗСУ підтвердили удар по Антонівському мосту, але в той час там не було цивільних
Українські захисники підтвердили удар по Антонівському мосту на Херсонщині, але заперечують, що могли постраждати цивільні - у такий пізній час їм там перебувати заборонено.
Джерело: речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Пропагандисти самі себе й видають. Вони навіть не відслідковують логіку своїх повідомлень. Так, ми тримаємо вогневий контроль, але я не раз зауважувала, що ми не б’ємо по об’єктах критичної інфраструктури на ураження, ми не б’ємо по мирних населених пунктах і місцевому населенню, зокрема.
Те, що на мосту в цей час не може бути цивільних, стверджують навіть самі окупанти, бо це комендантська година, і дуже суворих заходів вживають до тих, хто її може порушити. Цивільних там не було".
Деталі: Гуменюк припустила, що російські окупанти могли перевдягатися в цивільний одяг, щоб приховати свою приналежність до військових і зробити картинку нібито обстріляли цивільних.
Представниця командування розповіла, що подібні провокації були очікуваними.
Нагадаємо:
- Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський згодом повідомив, що 20 жовтня близько 23:00 години ЗСУ завдали удар по переправі, яку організували окупанти під Антонівським мостом у Херсоні, але "цивільних жителів міста у колоні, що рухалася переправою, не було".
- Напередодні, 19 жовтня, Антонівський міст і переправу оглянули кримський ставленик Кремля у Криму Сергій Аксьонов і заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко.
- Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня повідомив, що російські окупанти замінували дамбу Каховської ГЕС і планують величезну катастрофу.