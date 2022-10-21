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ВСУ подтвердили удар по Антоновскому мосту, но в то время там не было гражданских

Алена МазуренкоПятница, 21 октября 2022, 12:43
ВСУ подтвердили удар по Антоновскому мосту, но в то время там не было гражданских
ПОВРЕЖДЕННЫЙ АНТОНОВСКИЙ ранее МОСТ, СКРИНШОТ С ВИДЕО

Украинские защитники подтвердили удар по Антоновскому мосту на Херсонщине, но отрицают, что могли пострадать гражданские - в такое позднее время им там находиться запрещено.

Источник: пресс-секретарь пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона

Прямая речь: "Пропагандисты сами себя и выдают. Они даже не отслеживают логику своих сообщений. Да, мы держим огневой контроль, но я не раз отмечала, что мы не бьем по объектам критической инфраструктуры на поражение, мы не бьем по мирным населенным пунктам и местному населению, в частности.

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То, что на мосту в это время не может быть гражданских, утверждают даже сами оккупанты, потому что это комендантский час, и очень строгие меры принимаются к тем, кто его может нарушить. Гражданских там не было".

Детали: Гуменюк предположила, что российские оккупанты могли переодеваться в гражданскую одежду, чтобы скрыть свою принадлежность к военным и сделать картинку якобы обстреляли гражданских.

Представительница командования рассказала, что подобные провокации были ожидаемыми.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 

  • Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что 20 октября около 23:00 часов ВСУ нанесли удар по переправе, которую организовали оккупанты под Антоновским мостом в Херсоне, но "гражданских жителей города в колонне, которая двигалась по переправе, не было". 
  • Накануне, 19 октября, Антоновский мост и переправу осмотрели крымский ставленник Кремля в Крыму Сергей Аксенов и заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.
  • Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября сообщил, что российские оккупанты заминировали дамбу Каховской ГЭС и планируют огромную катастрофу.

Темы: ХерсоноккупациявойнаВооруженные силы
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