ВСУ подтвердили удар по Антоновскому мосту, но в то время там не было гражданских

Украинские защитники подтвердили удар по Антоновскому мосту на Херсонщине, но отрицают, что могли пострадать гражданские - в такое позднее время им там находиться запрещено.

Источник: пресс-секретарь пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона

Прямая речь: "Пропагандисты сами себя и выдают. Они даже не отслеживают логику своих сообщений. Да, мы держим огневой контроль, но я не раз отмечала, что мы не бьем по объектам критической инфраструктуры на поражение, мы не бьем по мирным населенным пунктам и местному населению, в частности.

То, что на мосту в это время не может быть гражданских, утверждают даже сами оккупанты, потому что это комендантский час, и очень строгие меры принимаются к тем, кто его может нарушить. Гражданских там не было".

Детали: Гуменюк предположила, что российские оккупанты могли переодеваться в гражданскую одежду, чтобы скрыть свою принадлежность к военным и сделать картинку якобы обстреляли гражданских.

Представительница командования рассказала, что подобные провокации были ожидаемыми.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ