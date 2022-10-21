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ЗСУ вже збивають 85% іранських дронів "Шахед"

Євген КізіловП'ятниця, 21 жовтня 2022, 13:29
ЗСУ вже збивають 85% іранських дронів Шахед
збитий "шахед", ФОТО: mil.in.ua

Протягом останніх двох тижнів ЗСУ демонструють набагато кращу майстерність влучання по іранським дронам-камікадзе "Шахед". Збивають 85% безпілотників.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу в п'ятницю

Пряма мова: "Якщо ми беремо два тижні крайніх застосування наших бойових сил проти дронів ("Шахед 136") і результативність їхнього збиття, то ми маємо цифру сьогодні 85%".

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Деталі: За його словами, раніше цей показник був значно менший.

Ігнат повідомив, що з часу першого застосування "Шахедів" у Куп'янську 13 вересня українські військові "набули певного розуміння", як організувати взаємодію і прикриття на певних ділянках, якими засобами їх краще виявляти і знищувати.

Речник зазначив, що ці дрони навіть намагались збивати з автоматів, але це малоефективна зброя проти них, і її небезпечно застосовувати у густонаселених місцях. За його словами, для боротьби з "Шахедами" ефективно застосовується авіація, зенітні ракетні війська, ППО сухопутних військ, зенітні самохідні установки, крупнокаліберні кулемети та системи радіоелектронної боротьби.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Днями командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що від початку використання ворогом дронів-камікадзе іранського виробництва українські військові вже збили 223 безпілотників Shahed.

Теми: ШахедвійнабезпілотникиЗбройні сили
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