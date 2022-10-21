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ВСУ уже сбивают 85% иранских дронов "Шахед"

Евгений КизиловПятница, 21 октября 2022, 13:29
ВСУ уже сбивают 85% иранских дронов Шахед
сбитый "шахед", ФОТО: mil.in.ua

В течение последних двух недель ВСУ демонстрируют гораздо лучшее мастерство попадания по иранским дронам-камикадзе "Шахед". Сбивают 85% беспилотников.

Источник: представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге в пятницу

Прямая речь: "Если мы берем две недели крайних применения наших боевых сил против дронов ("Шахед 136") и результативность их сбивания, то мы имеем цифру сегодня 85%".

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Детали: По его словам, ранее этот показатель был значительно меньше.

Игнат сообщил, что со времени первого применения "Шахедов" в Купянске 13 сентября украинские военные "приобрели определенное понимание", как организовать взаимодействие и прикрытие на определенных участках, какими средствами их лучше выявлять и уничтожать.

Спикер отметил, что эти дроны даже пытались сбивать из автоматов, но это малоэффективное оружие против них, и его опасно применять в густонаселенных местах. По его словам, для борьбы с "Шахедами" эффективно применяется авиация, зенитные ракетные войска, ПВО сухопутных войск, зенитные самоходные установки, крупнокалиберные пулеметы и системы радиоэлектронной борьбы.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: На днях командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что с начала использования врагом дронов-камикадзе иранского производства украинские военные уже сбили 223 беспилотника Shahed.

Темы: ШахедвойнабеспилотникиВооруженные силы
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