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Путін порадив, як побороти алкоголізм росіян: треба, щоб було чим зайнятись

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 21 жовтня 2022, 14:32
Володими Путін, фото: Getty Images

Президент Росії Володимир Путін в черговий раз звернув увагу на проблему алкоголізму серед росіян, і дав пораду, як її вирішити.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Путіна: "Треба, щоб людям було, чим займатися. Упевнений, не заборона, а саме можливість зайнятися саморозвитком, цікавою справою, розвивати свої хобі - ось це надзвичайно важливо, це точно абсолютно допоможе".

Деталі: При цьому на зустрічі з губернатором Магаданської області Путін зазначив, що в країні за останні роки "хороші результати" щодо боротьби з алкоголізмом.

Що було раніше: 9 серпня Путін доручив т.в.о. губернатора Кіровської області розв'язати проблему алкоголізації населення в мономістах.

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Теми: ПутіналкогольРосія
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