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Путин посоветовал, как побороть алкоголизм россиян: надо, чтобы было чем заняться

Станислав ПогориловПятница, 21 октября 2022, 14:32
Владимир Путин, фото: Getty Images

Президент России Владимир Путин в очередной раз обратил внимание на проблему алкоголизма среди россиян, и дал совет, как ее решить.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Путина: "Надо, чтобы людям было, чем заниматься. Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби - вот это чрезвычайно важно, это точно абсолютно поможет".

Детали: При этом на встрече с губернатором Магаданской области Путин отметил, что в стране за последние годы "хорошие результаты" по борьбе с алкоголизмом.

Что предшествовало: 9 августа Путин поручил врио губернатора Кировской области решить проблему алкоголизации населения в моногородах.

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Темы: ПутиналкогольРосcия
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