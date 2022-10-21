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ЗСУ звернулися до білорусів: Кремлівська стіна не вічна

"Українська правда"П'ятниця, 21 жовтня 2022, 14:55
скриншот відеозвернення

ЗСУ звернулися до білорусів із закликом не воювати проти України.

Джерело: відеозвернення Збройних сил України російською мовою у Facebook

Деталі: Збройні сили наголошують, що Україна ніколи не погрожувала Білорусі та з 24 лютого жодного разу не відповіла на удари по Україні та вторгнення на її землю з території Білорусі.

ЗСУ закликали громадян Білорусі не виконувати накази керівництва щодо вступу у війну проти України та не ділити з Росією відповідальність за воєнні злочини.

Україна також просить тих, кого все ж переправлять через український кордон зі зброєю в руках, здаватися в полон. У такому разі їм нічого не загрожуватиме.

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Пряма мова: "Якщо армія Білорусі підтримає російську агресію, ми відповімо. Відповімо так само жорстко, як відповідаємо всім окупантам на території України…

Ми закликаємо вас не ховати ваших синів, чоловіків, батьків, братів, загиблих за амбіції і страх Путіна і Лукашенка втратити свою владу. Диктатори йдуть у небуття, військові злочинці так чи інакше опиняються на лаві підсудних. Стіни падають, і кремлівська теж не вічна. Імперії руйнуються, залишаються народи, звичайні люди, які можуть бути друзями, а можуть - ворогами".

Нагадаємо: Генеральний штаб ЗСУ вважає, що загроза повторного наступу з території Білорусі зростає, але напрямок наступу може бути змінено на захід від білорусько-українського кордону.

Теми: Збройні силиБілорусьвійна
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