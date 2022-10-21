Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ обратились к белорусам: Кремлевская стена не вечна

"Украинская правда"Пятница, 21 октября 2022, 14:55
ВСУ обратились к белорусам: Кремлевская стена не вечна
скриншот видеообращения

ВСУ обратились к белорусам с призывом не воевать против Украины.

Источник: видеообращение Вооруженных сил Украины на русском языке в Facebook

Детали: Вооруженные силы подчеркивают, что Украина никогда не угрожала Беларуси и с 24 февраля ни разу не ответила на удары по Украине и вторжение на ее землю с территории Беларуси.

Реклама:

ВСУ призвали граждан Беларуси не выполнять приказы военного руководства о вступлении в войну против Украины и не делить с Россией ответственность за военные преступления.

Украина также просит тех, кого все же переправят через украинскую границу с оружием в руках, сдаваться в плен. В таком случае им ничего не будет угрожать.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Если армия Беларуси поддержит российскую агрессию, мы ответим. Ответим так же жестко, как отвечаем всем оккупантам на территории Украины…

Мы призываем вас не хоронить ваших сыновей, мужей, отцов, братьев, погибших за амбиции и страх Путина и Лукашенко потерять свою власть. Диктаторы уходят в небытие, военные преступники так или иначе оказываются на скамье подсудимых. Стены падают, и кремлевская тоже не вечна. Империи рушатся, остаются народы, обычные люди, которые могут быть друзьями, а могут – врагами".

Напомним: Генеральный штаб ВСУ считает, что угроза повторного наступления с территории Беларуси растет, но направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы.

Темы: Вооруженные силыБеларусьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Все новости...
Вооруженные силы
Новация для школьников и партия "медэваков": обращение Зеленского
Под Бахмутом бойцы одним дроном уничтожили вражескую технику на более чем $5 млн
В Минобороны призвали СМИ не распространять дискредитационные тексты о закупке гаубиц
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: