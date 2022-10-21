ВСУ обратились к белорусам: Кремлевская стена не вечна

ВСУ обратились к белорусам с призывом не воевать против Украины.

Источник: видеообращение Вооруженных сил Украины на русском языке в Facebook

Детали: Вооруженные силы подчеркивают, что Украина никогда не угрожала Беларуси и с 24 февраля ни разу не ответила на удары по Украине и вторжение на ее землю с территории Беларуси.

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ВСУ призвали граждан Беларуси не выполнять приказы военного руководства о вступлении в войну против Украины и не делить с Россией ответственность за военные преступления.

Украина также просит тех, кого все же переправят через украинскую границу с оружием в руках, сдаваться в плен. В таком случае им ничего не будет угрожать.

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Прямая речь: "Если армия Беларуси поддержит российскую агрессию, мы ответим. Ответим так же жестко, как отвечаем всем оккупантам на территории Украины…

Мы призываем вас не хоронить ваших сыновей, мужей, отцов, братьев, погибших за амбиции и страх Путина и Лукашенко потерять свою власть. Диктаторы уходят в небытие, военные преступники так или иначе оказываются на скамье подсудимых. Стены падают, и кремлевская тоже не вечна. Империи рушатся, остаются народы, обычные люди, которые могут быть друзьями, а могут – врагами".

Напомним: Генеральный штаб ВСУ считает, что угроза повторного наступления с территории Беларуси растет, но направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы.