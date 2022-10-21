Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шойгу поговорив із главою Пентагону про війну в Україні

Катерина ТищенкоП'ятниця, 21 жовтня 2022, 16:13
Шойгу поговорив із главою Пентагону про війну в Україні
Сергій Шойгу і Ллойд Остін

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу обговорив телефоном із главою Пентагону Ллойдом Остіном ситуацію в Україні, Остін наголосив на важливості підтримання комунікації.

Джерело: російське агентство РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ, сайт Пентагону

Дослівно Міноборони РФ: "21 жовтня 2022 року відбулися телефонні переговори міністра оборони Російської Федерації генерала армії Сергія Шойгу і міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна.

Реклама:

Обговорено актуальні питання міжнародної безпеки, включно із ситуацією в Україні".

Деталі: Пізніше про розмову також повідомила пресслужба Пентагону. При цьому жодна зі сторін не повідомляє, за чиєю ініціативою відбулася розмова.

Дослівно Пентагон: "Міністр Остін наголосив на важливості підтримання ліній комунікації в умовах триваючої війни проти України".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 13 травня міністр оборони США Ллойд Остін вперше від початку повномасштабного російського вторгення поговорив зі своїм російським колегою Сергеєм Шойгу. Відтоді про переговори між ними не повідомлялося.

2 жовтня Остін розповів, що він передавав Шойгу попередження про можливі наслідки ядерного удару по Україні.

Теми: РосіяСШАвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Повітряні сили збили російський Су-25 на Миколаївщині
Російська ракета вибухнула біля поліцейського авто: 4 патрульних поранені
По всій території України оголошували повітряну тривогу
Глава Пентагону після спілкування з Шойгу поговорив із Резніковим
Останні новини
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:15
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: