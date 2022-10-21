Шойгу поговорив із главою Пентагону про війну в Україні

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу обговорив телефоном із главою Пентагону Ллойдом Остіном ситуацію в Україні, Остін наголосив на важливості підтримання комунікації.

Джерело: російське агентство РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ, сайт Пентагону

Дослівно Міноборони РФ: "21 жовтня 2022 року відбулися телефонні переговори міністра оборони Російської Федерації генерала армії Сергія Шойгу і міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна.

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Обговорено актуальні питання міжнародної безпеки, включно із ситуацією в Україні".

Деталі: Пізніше про розмову також повідомила пресслужба Пентагону. При цьому жодна зі сторін не повідомляє, за чиєю ініціативою відбулася розмова.

Дослівно Пентагон: "Міністр Остін наголосив на важливості підтримання ліній комунікації в умовах триваючої війни проти України".

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Що передувало: 13 травня міністр оборони США Ллойд Остін вперше від початку повномасштабного російського вторгення поговорив зі своїм російським колегою Сергеєм Шойгу. Відтоді про переговори між ними не повідомлялося.

2 жовтня Остін розповів, що він передавав Шойгу попередження про можливі наслідки ядерного удару по Україні.