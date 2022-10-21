Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шойгу поговорил с главой Пентагона о войне в Украине

Катерина ТищенкоПятница, 21 октября 2022, 16:13
Сергей Шойгу и Ллойд Остин

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином ситуацию в Украине, Остин подчеркнул важность поддержания коммуникации.

Источник: российское агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, сайт Пентагона

Дословно Минобороны РФ: "21 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина.

Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине".

Детали: Позже о разговоре также сообщила пресс-служба Пентагона. При этом ни одна из сторон не сообщает, по чьей инициативе состоялся разговор.

Дословно Пентагон: "Министр Остин подчеркнул важность поддержания линий коммуникации в условиях продолжающейся войны против Украины".

Что предшествовало: 13 мая министр обороны США Ллойд Остин впервые с начала полномасштабного российского вторжения поговорил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. С тех пор о переговорах между ними не сообщалось.

ВИДЕО ДНЯ

2 октября Остин рассказал, что он передавал Шойгу предупреждение о возможных последствиях ядерного удара по Украине.

Темы: РосcияСШАвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

У Кличко оценили вероятность того, что киевлянам придется сидеть без тепла

Утренний удар РФ: ПВО сбила 18 российских ракет

США не видят признаков, что РФ заинтересована в прекращении войны

Во многих областях Украины слышны взрывы, в Киевской области работает ПВО

Россияне хотят взорвать дамбу Каховской ГЭС и обвинить в этом Украину – ISW

Враг атаковал Черкасскую область – глава ОГА

Все новости...
Воздушные силы сбили российский Су-25 на Николаевщине
По всей территории Украине объявляли воздушную тревогу
ВСУ обратились к белорусам: Кремлевская стена не вечна
Глава Пентагона после общения с Шойгу поговорил с Резниковым
Последние новости
13:13
Зенитчики сбросили с неба Херсонщины вражеского "Аллигатора"
13:10
обновлено от 11:50По всей Украине второй раз за утро объявляли воздушную тревогу
13:09
На Киевщине продлили срок действия комендантского часа
13:04
Россияне повторно атаковали Волынь: новый прилет по энергообъекту
12:54
МИД и Минобороны Германии требуют от правительства утроить сумму на оружие для Украины
12:40
Умер журналист Леонид Канфер
12:38
Ермак с Макфолом призвали Запад наложить санкции на Лорак, Киркорова, Бадоеву и еще более 100 человек
12:22
The Economist посвятили некролог убитому дирижеру из Херсона Юрию Керпатенко
12:09
"Укрэнерго": повреждения энергообъектов могут превысить последствия атак 10-11 октября
12:08
У Кличко оценили вероятность того, что киевлянам придется сидеть без тепла
Все новости...