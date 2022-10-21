Шойгу поговорил с главой Пентагона о войне в Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином ситуацию в Украине, Остин подчеркнул важность поддержания коммуникации.

Источник: российское агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, сайт Пентагона

Дословно Минобороны РФ: "21 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина.

Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине".

Детали: Позже о разговоре также сообщила пресс-служба Пентагона. При этом ни одна из сторон не сообщает, по чьей инициативе состоялся разговор.

Дословно Пентагон: "Министр Остин подчеркнул важность поддержания линий коммуникации в условиях продолжающейся войны против Украины".

Что предшествовало: 13 мая министр обороны США Ллойд Остин впервые с начала полномасштабного российского вторжения поговорил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. С тех пор о переговорах между ними не сообщалось.

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2 октября Остин рассказал, что он передавал Шойгу предупреждение о возможных последствиях ядерного удара по Украине.