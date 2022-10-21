Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шойгу поговорил с главой Пентагона о войне в Украине

Катерина ТищенкоПятница, 21 октября 2022, 16:13
Шойгу поговорил с главой Пентагона о войне в Украине
Сергей Шойгу и Ллойд Остин

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином ситуацию в Украине, Остин подчеркнул важность поддержания коммуникации.

Источник: российское агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, сайт Пентагона

Дословно Минобороны РФ: "21 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина.

Реклама:

Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине".

Детали: Позже о разговоре также сообщила пресс-служба Пентагона. При этом ни одна из сторон не сообщает, по чьей инициативе состоялся разговор.

Дословно Пентагон: "Министр Остин подчеркнул важность поддержания линий коммуникации в условиях продолжающейся войны против Украины".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 13 мая министр обороны США Ллойд Остин впервые с начала полномасштабного российского вторжения поговорил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. С тех пор о переговорах между ними не сообщалось.

2 октября Остин рассказал, что он передавал Шойгу предупреждение о возможных последствиях ядерного удара по Украине.

Темы: РосcияСШАвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Все новости...
Воздушные силы сбили российский Су-25 на Николаевщине
По всей территории Украине объявляли воздушную тревогу
ВСУ обратились к белорусам: Кремлевская стена не вечна
Глава Пентагона после общения с Шойгу поговорил с Резниковым
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: