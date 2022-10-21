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Україна закликає ООН та ЄС направити спостерігачів на Каховську ГЕС – Шмигаль

"Українська правда"П'ятниця, 21 жовтня 2022, 17:07
денис шмигаль, Getty Images

Україна закликає ООН, Європейський Союз та інші організації направити міжнародну моніторингову місію на Каховську гідроелектростанцію в окупованій частині Херсонської області.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Президент Володимир Зеленський повідомив, що ми спостерігаємо підготовку російських військ до вчинення чергового теракту на території Херсонської області. Йдеться про те, що росіяни замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС.

Цей теракт може призвести до багатьох тисяч жертв і затоплення десятків населених пунктів.

Тому ми звертаємося до ООН, ЄС та інших організацій, щоб організувати міжнародну моніторингову місію на Каховську ГЕС. У негайному порядку на станцію мають прибути міжнародні фахівці разом з українським персоналом".

Деталі: За словами прем'єра, українська влада також закликає жителів окупованої території Херсонської області та інших регіонів негайно виїжджати на неокуповані території України.

Що передувало: 20 жовтня у зверненні до Європейської ради Зеленський повідомив, що росіяни замінували дамбу та агрегати Каховської гідроелектростанції й планують здійснити теракт під чужим прапором.

ВІДЕО ДНЯ

Він закликав направити на ГЕС міжнародну спостережну місію, повернути туди український персонал і забезпечити негайне та професійне розмінування агрегатів і дамби.

Теми: енергетикатерактООНЄС
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