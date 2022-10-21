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Україна закликає ООН та ЄС направити спостерігачів на Каховську ГЕС – Шмигаль

"Українська правда"П'ятниця, 21 жовтня 2022, 17:07
Україна закликає ООН та ЄС направити спостерігачів на Каховську ГЕС – Шмигаль
денис шмигаль, Getty Images

Україна закликає ООН, Європейський Союз та інші організації направити міжнародну моніторингову місію на Каховську гідроелектростанцію в окупованій частині Херсонської області.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Президент Володимир Зеленський повідомив, що ми спостерігаємо підготовку російських військ до вчинення чергового теракту на території Херсонської області. Йдеться про те, що росіяни замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС.

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Цей теракт може призвести до багатьох тисяч жертв і затоплення десятків населених пунктів.

Тому ми звертаємося до ООН, ЄС та інших організацій, щоб організувати міжнародну моніторингову місію на Каховську ГЕС. У негайному порядку на станцію мають прибути міжнародні фахівці разом з українським персоналом".

Деталі: За словами прем'єра, українська влада також закликає жителів окупованої території Херсонської області та інших регіонів негайно виїжджати на неокуповані території України.

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Що передувало: 20 жовтня у зверненні до Європейської ради Зеленський повідомив, що росіяни замінували дамбу та агрегати Каховської гідроелектростанції й планують здійснити теракт під чужим прапором.

Він закликав направити на ГЕС міжнародну спостережну місію, повернути туди український персонал і забезпечити негайне та професійне розмінування агрегатів і дамби.

Теми: енергетикатерактООНЄС
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