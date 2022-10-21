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Украина призывает ООН и ЕС направить наблюдателей на Каховскую ГЭС – Шмыгаль

"Украинская правда"Пятница, 21 октября 2022, 17:07
денис шмыгаль, Getty Images

Украина призывает ООН, Европейский Союз и другие организации направить международную мониторинговую миссию на Каховскую гидроэлектростанцию в оккупированной части Херсонской области.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в пятницу, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Президент Владимир Зеленский сообщил, что мы наблюдаем подготовку российских войск к совершению очередного теракта на территории Херсонской области. Речь идет о том, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС.

Этот теракт может привести ко многим тысячам жертв и затоплению десятков населенных пунктов.

Поэтому мы обращаемся в ООН, ЕС и другие организации, чтобы организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС. В немедленном порядке на станцию должны прибыть международные специалисты вместе с украинским персоналом".

Детали: По словам премьера, украинские власти также призывают жителей оккупированной территории Херсонской области и других регионов немедленно выезжать на неоккупированные территории Украины.

Что предшествовало: 20 октября в обращении к Европейскому совету Зеленский сообщил, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции и планируют совершить теракт под чужим флагом.

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Он призвал направить на ГЭС международную наблюдательную миссию, вернуть туда украинский персонал и обеспечить немедленное и профессиональное разминирование агрегатов и дамбы.

Темы: энергетикатерактООНЕС
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