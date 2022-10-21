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Глава Пентагону після спілкування з Шойгу поговорив із Резніковим

"Європейська правда"П'ятниця, 21 жовтня 2022, 17:05
Глава Пентагону після спілкування з Шойгу поговорив із Резніковим
ЛЛОЙД ОСТІН, ФОТО GETTY IMAGES

Глава Міноборони США Ллойд Остін після телефонної розмови з російським колегою Сергієм Шойгу провів також розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресреліз американського Міноборони.

У Пентагоні зазначили, що Остін "підтвердив непохитну відданість США підтримці спроможності України протистояти російській агресії".

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"Міністр оборони Остін також наголосив на незмінній підтримці міжнародного співтовариства у розбудові міцності України та забезпеченні її здатності захищати себе у майбутньому, про що свідчать зобов'язання щодо надання безпекової допомоги, взяті на себе союзниками та партнерами на останньому засіданні Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня цього року", – зазначається в повідомленні.

Доповнено. Резніков у Twitter також розповів про розмову з главою Пентагону. За його словами, йшлося про посилення системи протиповітряної оборони України, а також ситуацію з безпекою.

"Глава Пентагону запевнив мене: незважаючи на те, хто з ким веде переговори, підтримка Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України залишається непохитною", – додав він.

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Нагадаємо, перед цим російське Міноборони повідомило, що Шойгу та Остін обговорили "актуальні питання міжнародної безпеки, включаючи ситуацію в Україні".

Востаннє про розмову Шойгу та Остіна повідомлялося 13 травня. Це була перша розмова очільників оборонних відомств РФ і США після початку російського вторгнення в Україну.

Теми: СШАРезніков
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