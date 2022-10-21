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Глава Пентагона после общения с Шойгу поговорил с Резниковым

"Европейская правда"Пятница, 21 октября 2022, 17:05
Глава Пентагона после общения с Шойгу поговорил с Резниковым
ЛЛОЙД ОСТИН, ФОТО GETTY IMAGES

Глава Минобороны США Ллойд Остин после телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Шойгу провел также разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз американского Минобороны.

В Пентагоне отметили, что Остин "подтвердил непоколебимую приверженность США поддержке способности Украины противостоять российской агрессии".

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"Министр обороны Остин также отметил неизменную поддержку международного сообщества в развитии прочности Украины и обеспечении ее способности защищать себя в будущем, о чем свидетельствуют обязательства по предоставлению помощи в сфере безопасности, взятые на себя союзниками и партнерами на последнем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины 12 октября этого года", - отмечается в сообщении.

Дополнено. Резников в Twitter также рассказал о разговоре с главой Пентагона. По его словам, речь шла об усилении системы противовоздушной обороны Украины, а также ситуации с безопасностью.

"Глава Пентагона заверил меня: несмотря на то, кто с кем ведет переговоры, поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой", - добавил он.

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Напомним, перед этим российское Минобороны сообщило, что Шойгу и Остин обсудили "актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине".

Последний раз о разговоре Шойгу и Остина сообщалось 13 мая. Это был первый разговор глав оборонных ведомств РФ и США после начала российского вторжения в Украину.

Темы: СШАРезников
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