Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Білорусь передала Росії ще 24 танки – ЗМІ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 21 жовтня 2022, 18:07
відправка танків з Білорусі до окупованого Росією Донецька, скріншот відео

Білорусь передала Росії ще 24 танки Т-72А, загалом за останні тижні – щонайменше 94 танки.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн" з посиланням на канал @belzhd_live

Деталі: Повідомляється, що 16 жовтня з Білорусі в напрямку окупованого Росією Донецька було відправлено ще 24 танки Т-72А, які були зняті зі зберігання.

Танки були розконсервовані з 969-ї бази резерву танків у м.п. Уріччя (Любанський р-н, Мінська обл., РБ). Ешелон вирушив із залізничної станції Уріччя на залізничну станцію Успенська (Ростовська обл., РФ) і далі в напрямку Донецька. Розрахункова дата прибуття – 26 жовтня 2022 року.

"Таким чином, це вже 6-та група платформ із розконсервованою військовою технікою, яку передали РФ. Загалом за останні тижні режим Лукашенка передав РФ уже щонайменше 94 танки Т-72А та 36-44 Урали", - зазначає "Беларускі Гаюн".

Що передувало: 14 жовтня повідомлялося, що за останній тиждень Білорусь транспортувала на територію Росії щонайменше 67 танків Т-72А і 28 вантажних автомобілів "Урал".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БілорусьРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Окупанти наказали мешканцям Херсона залишити місто і переправитись на лівий берег Дніпра

Помер журналіст Леонід Канфер

У Кличка оцінили ймовірність того, що киянам доведеться сидіти без тепла

аудіо"Наше командування оху*ло просто": мобілізованих РФ кидають у саме пекло – СБУ

Ранковий удар РФ: ППО збила 18 російських ракет

США не бачать ознак, що РФ зацікавлена у припиненні війни

Усі новини...
Білорусь
ЗСУ звернулися до білорусів: Кремлівська стіна не вічна
Лукашенко: Нам війна не потрібна, ми нікуди не збираємося йти
Лукашенку показали білоруські безпілотники
Останні новини
15:05
Шольц: Конференція з питань відновлення України має дати сигнал надії
15:03
Температура в оселях киян буде такою ж, як і в минулі зими – КМДА
14:50
Ракетні удари РФ залишили без світла майже 1,5 мільйона українців – ОП
14:49
Ректор університету Грінченка помер від вогнепального поранення, ймовірно самогубство – поліція
14:43
Окупанти почали скидати воду з Каховського водосховища
14:41
Медикиня "Азовсталі" Вікторія Обідіна виклала перший допис після звільнення з полону
14:24
Чи готовий Київ до зими: заступник голови КМДА про ризики для опалювального сезону
14:08
Окупанти наказали мешканцям Херсона залишити місто і переправитись на лівий берег Дніпра
14:08
Ховався у шафі: у Покрові пожежники врятували 6-річного хлопчика від вогню
13:56
Дев’ять російських суден АРМА передало в управління українському підприємству
Усі новини...