Білорусь передала Росії ще 24 танки – ЗМІ

відправка танків з Білорусі до окупованого Росією Донецька, скріншот відео

Білорусь передала Росії ще 24 танки Т-72А, загалом за останні тижні – щонайменше 94 танки.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн" з посиланням на канал @belzhd_live

Деталі: Повідомляється, що 16 жовтня з Білорусі в напрямку окупованого Росією Донецька було відправлено ще 24 танки Т-72А, які були зняті зі зберігання.

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Танки були розконсервовані з 969-ї бази резерву танків у м.п. Уріччя (Любанський р-н, Мінська обл., РБ). Ешелон вирушив із залізничної станції Уріччя на залізничну станцію Успенська (Ростовська обл., РФ) і далі в напрямку Донецька. Розрахункова дата прибуття – 26 жовтня 2022 року.

"Таким чином, це вже 6-та група платформ із розконсервованою військовою технікою, яку передали РФ. Загалом за останні тижні режим Лукашенка передав РФ уже щонайменше 94 танки Т-72А та 36-44 Урали", - зазначає "Беларускі Гаюн".

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Що передувало: 14 жовтня повідомлялося, що за останній тиждень Білорусь транспортувала на територію Росії щонайменше 67 танків Т-72А і 28 вантажних автомобілів "Урал".