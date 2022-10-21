Беларусь передала России еще 24 танка – СМИ

Беларусь передала России еще 24 танка Т-72А, всего за последние недели – как минимум 94 танка.

Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" со ссылкой на канал @belzhd_live

Детали: Сообщается, что 16 октября из Беларуси в направлении оккупированного Россией Донецка было отправлено ещё 24 танка Т-72А, которые были сняты с хранения.

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Танки были расконсервированы с 969-я базы резерва танков в г.п. Уречье (Любанский р-н, Минская обл., РБ). Эшелон отправился с ЖД-станции Уречье на ЖД-станцию Успенская (Ростовская обл, РФ) и далее в направлении Донецка. Расчетная дата прибытия — 26 октября 2022 года.

"Таким образом, это уже 6-я группа платформ с расконсервированной военной техникой, которую передали РФ. Всего за последние недели режим Лукашенко передал РФ уже минимум 94 танка Т-72А и 36-44 Уралов", — отмечает "Беларускі Гаюн".

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Что предшествовало: 14 октября сообщалось, что за последнюю неделю Беларусь транспортировала на территорию России не менее 67 танков Т-72А и 28 грузовых автомобилей "Урал".