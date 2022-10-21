Росія припинила діяльність "органів влади" в Бериславі – Генштаб

Окупаційна влада Бериславу на Херсонщині припинила свою діяльність, місто продовжують залишати колаборанти.

Джерело: зведення Генштабу станом на 18:00

Деталі: За інформацією Генштабу, у Бериславі з 19 жовтня припинили свою діяльність усі органи окупаційної влади. Також відомо, що місто продовжують залишати колаборанти, які співпрацювали з російськими окупантами, разом з родинами та майном.

За інформацією Генштабу, у Пінському та Столінському районах Білорусі, спецслужбами посилюються режимно-адміністративні заходи. Зокрема, заборонено вести будь-яку відеозйомку, включно з використанням автомобільних відеорегістраторів. У військових комісаріатах триває робота з уточнення особистих даних чоловіків призовного віку, наголошується на готовності до виклику.

На Волинському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін.

напрямку обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Поліському напрямках ворог задіяв міномети та ствольну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Українське та Гай Чернігівської області, а також Покровка на Сумщині.

напрямках ворог задіяв міномети та ствольну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Українське та Гай Чернігівської області, а також Покровка на Сумщині. На Слобожанському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Стрілеча, Дворічна та Чугунівка;

напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Стрілеча, Дворічна та Чугунівка; На Бахмутському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Білогорівка, Кліщіївка та Опитне;

напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Білогорівка, Кліщіївка та Опитне; На Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Пречистівка, Первомайське та Велика Новосілка.

напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Пречистівка, Первомайське та Велика Новосілка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів у районах населених пунктів Времівка, Зелений Гай та Мала Токмачка.

напрямках противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів у районах населених пунктів Времівка, Зелений Гай та Мала Токмачка. На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Серед них – Нововоскресенське, Мирне, Давидів Брід та Новогреднєве.

Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Білогорівка та Золотарівка Луганської області; Лиман, Соледар, Озарянівка, Одрадівка та Первомайське на Донеччині. На тимчасово окупованій території Луганської області противник вживає заходів щодо покращення телерадіомовлення.

Протягом доби окупанти завдали 4 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Ударів авіаційних та зенітних керованих ракет противника зазнали райони близько 8 населених пунктів. Серед них – Харків, Запоріжжя та Нововоскресенське Херсонської області.

Підтверджено вогневе ураження Силами оборони України, 19 жовтня цього року, понтонної переправи під Антонівським мостом, що на Херсонщині.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 16 ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів і десяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, та зенітний ракетний комплекс С-300 противника.

Що цьому передувало: 6 жовтня начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк повідомила, що на півдні окупанти затиснуті між українськими підрозділами та правим берегом Дніпра: "якщо будуть критично порушені їхні можливості перебратися на інший берег – це котел".