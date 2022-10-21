Россия прекратила деятельность "органов власти" в Бериславе – Генштаб

Оккупационная власть Берислава на Херсонщине прекратила свою деятельность, город продолжают покидать коллаборанты.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 18:00

Детали: По информации Генштаба, в Бериславе с 19 октября прекратили свою деятельность все органы оккупационной власти. Также известно, что город продолжают покидать коллаборанты, которые сотрудничали с российскими оккупантами, вместе с семьями и имуществом.

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По информации Генштаба, в Пинском и Столинском районах Беларуси, спецслужбами усиливаются режимно-административные мероприятия. В частности, запрещено вести любую видеосъемку, включая использование автомобильных видеорегистраторов. В военных комиссариатах продолжается работа по уточнению личных данных мужчин призывного возраста, отмечается готовность к вызову.

На Волынском направлении обстановка остается без существенных изменений.

направлении обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Полесском направлениях враг задействовал минометы и ствольную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Украинское и Гай Черниговской области, а также Покровка на Сумщине.

направлениях враг задействовал минометы и ствольную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Украинское и Гай Черниговской области, а также Покровка на Сумщине. На Слобожанском направлении - из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Стрелечья, Двуречная и Чугуновка;

направлении - из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Стрелечья, Двуречная и Чугуновка; На Бахмутском направлении - из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Белогоровка, Клищеевка и Опытное;

- из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Белогоровка, Клищеевка и Опытное; На Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Первомайское и Великая Новоселка.

- из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Первомайское и Великая Новоселка. На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах населенных пунктов Временка, Зеленый Гай и Малая Токмачка.

направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах населенных пунктов Временка, Зеленый Гай и Малая Токмачка. На Южнобугском направлении противник осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры. Огневому поражению подверглись районы населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения. Среди них - Нововоскресенское, Мирное, Давыдов Брод и Новогреднево.

Противник сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За текущие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Терновая Харьковской области; Белогоровка и Золотаревка Луганской области; Лиман, Соледар, Озаряновка, Одрадовка и Первомайское в Донецкой области. На временно оккупированной территории Луганской области противник принимает меры по улучшению телерадиовещания.

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В течение суток оккупанты нанесли 4 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам авиационных и зенитных управляемых ракет противника подверглись районы около 8 населенных пунктов. Среди них - Харьков, Запорожье и Нововоскресенское Херсонской области.

Подтверждено огневое поражение Силами обороны Украины, 19 октября этого года, понтонной переправы под Антоновским мостом, что на Херсонщине.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 16 ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов и десяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех позиций зенитных ракетных комплексов врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, и зенитный ракетный комплекс С-300 противника.

Что этому предшествовало: 6 октября начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что на юге оккупанты зажаты между украинскими подразделениями и правым берегом Днепра: "если будут критически нарушены их возможности перебраться на другой берег - это котел".