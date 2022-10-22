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Росіяни хочуть підірвати дамбу Каховської ГЕС і звинуватити в цьому Україну – ISW

Ольга Глущенко Субота, 22 жовтня 2022, 04:47
Росіяни хочуть підірвати дамбу Каховської ГЕС і звинуватити в цьому Україну – ISW
Каховська ГЕС, фото: Укргідроенерго

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прогнозують, що російські окупанти спробують підірвати дамбу Каховської гідроелектростанції (ГЕС) і звинуватити в підриві Україну.

Джерело: ISW

Деталі: Розпочалося виведення російських військ із західної частини Херсонської області. Російські війська, ймовірно, мають намір продовжити виведення протягом наступних кількох тижнів, але можуть зіткнутися з труднощами при виведенні військ, якщо українські війська вирішать атакувати.

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Російські офіційні особи залишаються стриманими щодо того, чи віддав президент Росії Володимир Путін наказ про виведення військ з Херсона, і, ймовірно, продовжують готувати інформаційний простір до колапсу, який раніше прогнозував ISW.

Російські війська, ймовірно, спробують підірвати дамбу Каховської ГЕС, щоб прикрити свій відхід і не дозволити українським військам переслідувати себе вглиб Херсонської області.

За оцінкою інституту, окупанти майже напевно звинуватять Україну в підриві дамби. Проте Україна не має матеріальної зацікавленості у її підриві, який може затопити 80 українських міст і змусити до переміщення сотні тисяч людей, а також завдати шкоди і без того проблемному електропостачанню в Україні.

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Росія, однак, має всі підстави намагатися забезпечити прикриття своїм відступаючим силам. Будь-які заяви про те, що російські війська не підірвуть дамбу через занепокоєння щодо водопостачання Криму, є абсурдними.

Також аналітики заявляють, що президент Росії Володимир Путін створює умови для продовження Росією затяжної високоінтенсивної війни в Україні, а не переговорного врегулювання чи виходу з неї.

Серед інших ключових висновків аналітиків ISW є такі:

  • Російські війська продовжували наземні атаки у Донецькій області та регулярні обстріли на захід від Гуляйполя та у Миколаївській області.
  • Розбіжності між регіональними російськими чиновниками, Міністерством оборони РФ і військовими комісаріатами та російським цивільним населенням, з якого проводиться мобілізація, ймовірно, поглиблюватимуться в найближчі місяці.
  • Російська влада перешкоджає виїзду українців з Росії, запроваджуючи складні вимоги щодо прописки та отримання дозволів на перетин міжнародних кордонів.
  • Російська окупаційна влада продовжила масове примусове виселення цивільного населення із західного берега Дніпра під виглядом цивільної "евакуації".

Нагадаємо: За даними розвідки, окупанти завчасно спланували підрив дамби Каховського водосховища, яка є гідровузлом Каховської ГЕС, тому замінували її ще у квітні.

Теми: Херсонська областьвійнаРосія
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