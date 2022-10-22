Россияне хотят взорвать дамбу Каховской ГЭС и обвинить в этом Украину – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) прогнозируют, что российские оккупанты попытаются взорвать дамбу Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и обвинить в подрыве Украину.

Источник: ISW

Детали: Начался вывод российских войск из западной части Херсонской области. Российские войска, вероятно, намерены продолжить вывод в течение следующих нескольких недель, но могут столкнуться с трудностями при выводе войск, если украинские войска решат атаковать.

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Российские официальные лица остаются сдержанными в отношении того, отдал ли президент России Владимир Путин приказ о выводе войск из Херсона, и, вероятно, продолжают готовить информационное пространство к коллапсу, который ранее прогнозировал ISW.

Российские войска, вероятно, попытаются взорвать дамбу Каховской ГЭС, чтобы прикрыть свой отход и не позволить украинским войскам преследовать себя вглубь Херсонской области.

По оценке института, оккупанты почти наверняка обвинят Украину в подрыве дамбы. Однако Украина не имеет материальной заинтересованности в ее подрыве, который может затопить 80 украинских городов и вынудить к перемещению сотни тысяч людей, а также нанести ущерб и без того проблемному электроснабжению в Украине.

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Россия, однако, имеет все основания пытаться обеспечить прикрытие своим отступающим силам. Любые заявления о том, что российские войска не взорвут дамбу из-за беспокойства относительно водоснабжения Крыма, являются абсурдными.

Также аналитики заявляют, что президент России Владимир Путин создает условия для продолжения Россией затяжной высокоинтенсивной войны в Украине, а не переговорного урегулирования или выхода из нее.

Среди других ключевых выводов аналитиков ISW есть такие:

Российские войска продолжали наземные атаки в Донецкой области и регулярные обстрелы к западу от Гуляйполя и в Николаевской области.

Разногласия между региональными российскими чиновниками, Министерством обороны РФ и военными комиссариатами и российским гражданским населением, из которого проводится мобилизация, вероятно, будут углубляться в ближайшие месяцы.

Российские власти препятствуют выезду украинцев из России, вводя сложные требования по прописке и получению разрешений на пересечение международных границ.

Российские оккупационные власти продолжили массовое принудительное выселение гражданского населения с западного берега Днепра под видом гражданской "эвакуации".

Напомним: По данным разведки, оккупанты заранее спланировали подрыв дамбы Каховского водохранилища, которая является гидроузлом Каховской ГЭС, поэтому заминировали ее еще в апреле.