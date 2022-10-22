Окупанти вдарили по Нікопольському району, пошкоджено понад 20 будинків – ОВА

Вночі окупанти накрили вогнем Марганецьку та Нікопольську громади Дніпропетровщини, найбільше постраждав Нікополь.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Цієї ночі росіяни тримали у напрузі Нікопольський район. Накрили вогнем дві тамтешні громади - Марганецьку та Нікопольську".

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Деталі: Він повідомив, що по самому Нікополю загарбники били з РСЗВ та важкої артилерії. У місті понівечені понад 20 будинків та кілька газогонів.

Також обірвані лінії електропередач, Майже 1 000 родин лишилася без світла. Енергетики лагодять мережі.

Попередньо, з людей ніхто не постраждав.