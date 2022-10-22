Оккупанты ударили по Никопольскому району, повреждено более 20 домов - ОВА

Ночью оккупанты накрыли огнем Марганецкую и Никопольскую общины Днепропетровщины, больше всего пострадал Никополь.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Этой ночью россияне держали в напряжении Никопольский район. Накрыли огнем две тамошние общины - Марганецкую и Никопольскую".

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Детали: Он сообщил, что по самому Никополю захватчики били из РСЗО и тяжелой артиллерии. В городе изуродованы более 20 домов и несколько газопроводов.

Также оборваны линии электропередач, почти 1 000 семей осталась без света. Энергетики чинят сети.

Предварительно, из людей никто не пострадал.