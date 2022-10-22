Оккупанты ударили по Никопольскому району, повреждено более 20 домов - ОВА
Суббота, 22 октября 2022, 08:23
Ночью оккупанты накрыли огнем Марганецкую и Никопольскую общины Днепропетровщины, больше всего пострадал Никополь.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь Резниченко: "Этой ночью россияне держали в напряжении Никопольский район. Накрыли огнем две тамошние общины - Марганецкую и Никопольскую".
Детали: Он сообщил, что по самому Никополю захватчики били из РСЗО и тяжелой артиллерии. В городе изуродованы более 20 домов и несколько газопроводов.
Также оборваны линии электропередач, почти 1 000 семей осталась без света. Энергетики чинят сети.
Предварительно, из людей никто не пострадал.