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Оккупанты ударили по Никопольскому району, повреждено более 20 домов - ОВА

Станислав ПогориловСуббота, 22 октября 2022, 08:23
Оккупанты ударили по Никопольскому району, повреждено более 20 домов - ОВА
Фото: Валентин Резниченко

Ночью оккупанты накрыли огнем Марганецкую и Никопольскую общины Днепропетровщины, больше всего пострадал Никополь.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Этой ночью россияне держали в напряжении Никопольский район. Накрыли огнем две тамошние общины - Марганецкую и Никопольскую".

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Детали: Он сообщил, что по самому Никополю захватчики били из РСЗО и тяжелой артиллерии. В городе изуродованы более 20 домов и несколько газопроводов.

 

Также оборваны линии электропередач, почти 1 000 семей осталась без света. Энергетики чинят сети.

 

Предварительно, из людей никто не пострадал.

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Темы: Днепропетровская областьвойнаУкраинаРосcия
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