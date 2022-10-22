Росіяни у Бахмуті за добу вбили 3 мирних мешканців – ОВА

За минулу добу у Бахмуті Донецької області через обстріли окупантів загинуло 3 мирних мешканців.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 21 жовтня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини".

Деталі: Він повідомив, що всі загиблі – з Бахмута. Ще 10 людей отримали поранення.

Повідомляється, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Що було раніше: За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Бахмутському напрямку окупанти вели обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Іванград, Роздолівка, Зеленопілля, Кліщіївка та Опитне.