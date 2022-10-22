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Росіяни у Бахмуті за добу вбили 3 мирних мешканців – ОВА

Станіслав ПогоріловСубота, 22 жовтня 2022, 08:50
Росіяни у Бахмуті за добу вбили 3 мирних мешканців – ОВА
Ілюстративне фото ДСНС на Донеччині

За минулу добу у Бахмуті Донецької області через обстріли окупантів загинуло 3 мирних мешканців.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 21 жовтня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини".

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Деталі: Він повідомив, що всі загиблі – з Бахмута. Ще 10 людей отримали поранення.

Повідомляється, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Що було раніше: За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Бахмутському напрямку окупанти вели обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Іванград, Роздолівка, Зеленопілля, Кліщіївка та Опитне.

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Теми: Донецька областьвійнаУкраїнаРосія
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