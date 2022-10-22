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Россияне в Бахмуте за сутки убили 3 мирных жителей - ОВА

Станислав ПогориловСуббота, 22 октября 2022, 08:50
Иллюстративное фото ГСЧС на Донетчине

За минувшие сутки в Бахмуте Донецкой области из-за обстрелов оккупантов погибли 3 мирных жителей.

Источник: председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 21 октября россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области".

 

Детали: Он сообщил, что все погибшие - из Бахмута. Еще 10 человек получили ранения.

Сообщается, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Что предшествовало: По даннім генштаба ВСУ, за минувшие сутки на Бахмутском направлении оккупанты вели обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Верхнекаменское, Спирное, Иванград, Роздоловка, Зеленополье, Клищеевка и Опытное;

Темы: Донецкая областьвойнаУкраинаРосcия
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