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Окупанти вдарили по Луцьку: пошкоджено об’єкт енергетики, одна людина отримала опіки

Станіслав ПогоріловСубота, 22 жовтня 2022, 10:30
Ілюстративне фото ДСНС у Волинській області

Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив про обстріли міста, в результаті чого було пошкоджено енергетичний об’єкт.

Джерело: Поліщук у Telegram, голова волинської ОВА Юрій Погуляйко у Telegram

Пряма мова Поліщука: "Прильоти в об‘єкт енергетики. Відсутня електроенергія в частині міста. Зробіть запаси води. На місці працюють рятувальники".

Деталі: Згодом мер повідомив, що ударною хвилею було пошкоджено приватний будинок. Один цивільний отримав опіки. За попередньою інформацією загиблих немає.

За даними голови Волинської ОВА Юрія Погуляйко, в окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, погіршився зв'язок.

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Теми: ЛуцьквійнаУкраїнаРосія
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