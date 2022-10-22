Окупанти вдарили по Луцьку: пошкоджено об’єкт енергетики, одна людина отримала опіки

Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив про обстріли міста, в результаті чого було пошкоджено енергетичний об’єкт.

Джерело: Поліщук у Telegram, голова волинської ОВА Юрій Погуляйко у Telegram

Пряма мова Поліщука: "Прильоти в об‘єкт енергетики. Відсутня електроенергія в частині міста. Зробіть запаси води. На місці працюють рятувальники".

Деталі: Згодом мер повідомив, що ударною хвилею було пошкоджено приватний будинок. Один цивільний отримав опіки. За попередньою інформацією загиблих немає.

За даними голови Волинської ОВА Юрія Погуляйко, в окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, погіршився зв'язок.