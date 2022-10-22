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Оккупанты ударили по Луцку: поврежден объект энергетики, один человек получил ожоги

Станислав ПогориловСуббота, 22 октября 2022, 10:30
Иллюстративное фото ГСЧС в Волінской области

Луцкий городской голова Игорь Полищук сообщил об обстрелах города, в результате чего был поврежден энергетический объект.

Источник: Полищук в Telegram, редседатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко в Telegram

Прямая речь Полищука: "Прилеты в объект энергетики. Отсутствует электроэнергия в части города. Сделайте запасы воды. На месте работают спасатели".

Детали: Впоследствии мэр сообщил, что ударной волной был поврежден частный дом. Один гражданский получил ожоги. По предварительной информации погибших нет.

По данным председателя Волынской ОВА Юрия Погуляйко, в отдельных населенных пунктах местами исчез свет и вода, ухудшилась связь.

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Темы: ЛуцквойнаУкраинаРосcия
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